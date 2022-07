Nito: La gente viene al teatro a reírse de lo que pasa y a divertirse

Se lo nota feliz en su regreso a Mar del Plata “una ciudad que tanto para mí como para mi esposa Cecilia, es nuestra” enfatiza Nito Artaza en diálogo con “el Retrato..”, para subirse a escena junto a Lorena Liggi y un gran elenco que conforman “Celebrando la Revista” en el Teatro Corrientes.

“Hoy estoy acá invitado Lorena y Leandro Angelo a “celebrar la revista” dentro de una estructura muy bien armada que tienen de hace tiempo. Me siento cómodo porque Lorena ha trabajado desde muy joven con nosotros. Aprendió mucho y Leandro es muy creativo. Va estar Paquito Wanchankein , Bianca Iovenitti y otros actores. Veinte personas en escena, que le siguen dando vida a la revista”.

Cuando se le preguntó si era muy difícil hacer humor hoy en la Argentina, Artaza dijo que “El teatro es una pausa en el ánimo. Uno viene a reírse de lo que le pasa y eso ayuda a sobrellevar los males de la época. Cuando uno hace chistes sobre los gobiernos o la actualidad no hay problemas. Yo soy de los que esperan divertirse”.

Más adelante al referirse si con el tema de la cuestión de género es difícil hacer ciertos chistes, remarcó que “cambió para bien. Hoy la mujer canta, baila, actúa, hace acrobacia. Nosotros hace mucho que cambiamos eso. Hemos llevado de coreógrafa a Eleonora Casano, a Reina Reech, a Flavio Mendoza…entendiendo que la mujer no es un objeto en el escenario sino en el mismo lugar que el hombre. Yo no cuido los chistes porque haya una ley. Lo cuido porque lo siento así”.

– Cree que la revista volverá a lo que fue?

– Nosotros hicimos una experiencia en calle Corrientes que estuvo lleno totalmente los dos meses. Creo que hay un público que viene de vacaciones y quiere divertirse. El extranjero por ejemplo. Vienen del interior y de la Capital porque la revista es un género cultural y en la medida que se sigan haciendo buenas obras y comedias cómicas seguirá. Valoro mucho ese público de la revista.

– Que significa Mar del Plata para usted.

– Para mi y para Cecilia Milone que es mi esposa Mar del Plata es nuestra. Tenemos el teatro Enrique Canteras y desde punto de vista humano, social, económico, artístico, me ha cambiado la vida. Acá vine a mis primeras vacaciones con mi madre y mi hermana luego de que partiera mi padre. Yo en ese momento hacia imitaciones en la calle y la gente me seguía. Mis mejores espectáculos los he hecho en este lugar. Desde todo punto de vista. El último espectáculo que hicimos fue en el medio de la pandemia y para mí es como estar en casa

“Para mí Mar del Plata es una ciudad feliz. Acá tengo amigos con los que juego al fútbol hace más de 20 años, y compartimos asados”, recordando con tristeza que “he perdido a varios también de acá sobre todo en la pandemia, pero quedan las anécdotas, esos recuerdos son inolvidables”.

Finalmente y en relación a la Temporada de Verano 2022/2023 anunció que se encuentra trabajando “en una producción en mi teatro y que tendrá a una gran figura, con la que estamos ultimando detalles de cómo será todo. Volveremos porque creemos en Mar del Plata”, recordando que “Cecilia (Milone) también estará con Drácula en el Radio City, lo que marca claramente que nuestro corazón ya está en esta ciudad”