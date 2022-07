El diario va camino a dejar de existir y algunos se venden solo para hacer asado

Luis Berti, alquila un kiosco en Tucumán y Paso hace 26 años. En su rubro, es uno de los sobrevivientes de la pandemia. En diálogo con “el Retrato…” aseguró: “El diario va camino a desaparecer”. Hoy en día los diarios que se vende, según Berti son, Clarín, La Nación, Perfil, Página 12 y La Capital, se vende el domingo nada más, “porque es barato”

“La venta de diarios bajó, históricamente, fácil un 70% o más, y las revistas lo mismo, se venden colecciones. Tratamos de subsistir con el reparto, las colecciones, libros y juguetes. Hoy, por ejemplo, no vendí ningún Clarín en efectivo. Hay suscripciones, con tarjeta de crédito, que el diariero lo único que haces es dejar el diario suscripto y tiene un margen de ganancia, pero no con dinero en el medio. Eso te deja un 38% de ganancia, más o menos; La Capital deja un 50%”, explicó Berti.

Asimismo, aseguró luego de pagar el alquiler del kiosco y del flete de los diarios (que se tiene que hacer cargo él) “mucho no nos queda. En día de semana, el Clarín y La Nación cuestan $240 y la Capital $100. Aún aceptan devoluciones. Los domingos, se venden Clarín y La Nación a $370, en Mar del Plata se vende La Capital a 100 pesos, todos los días, la gente lo compra porque es barato y la gente no quiere gastar en diarios, ya no se lee. Algunos diarios se venden nada más para hacer asado”, dijo.

“La Capital bajó la cantidad de páginas. Ayer (por el domingo) vendí 30 La Capital, hace tres años vendía mínimo 30 más. En la semana vendo 14 o 15 por día, como mucho”, dijo y no le tembló la voz para decir que “el diario va camino a desaparecer”, ejemplificando sus dichos con los lectores del único diario de papel que hay en la ciudad “Muchos lectores de La Capital era gente grande, que se fue muriendo”.

Asimismo, en relación a los puestos de diarios que están cerrando, quedan abandonados y el Municipio los retira de la vía pública, el diariero dijo: “Yo nunca cerré, en plena pandemia me mantuve abierto. Me permite subsistir. Los que cierran los kioscos, quedan abandonados. Se cerraron mucho después de la pandemia, antes de eso, a pesar de la crisis se mantenía, después de la pandemia se vino abajo, muchos mantuvieron el reparto, pero cerraron el kisoco, pero llego un momento que el Kiosco sino lo mantenés, está de gusto ahí”