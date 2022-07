Santín: “En relación con otras épocas, estas vacaciones de invierno son malas” 

Culminada la primera semana de las vacaciones de invierno, el Secretario General UTHGRA, Pablo Santín, en diálogo con “el Retrato…” afirmó que la temporada estival “no llega a las expectativas” que había en el sector turístico local, ya que el promedio de ocupación en los hoteles no supera el 45%. “Todavía existe un índice muy alto de informalidad en el sector”, reconoció.

En tal sentido, el Secretario General UTHGRA, Pablo Santín, en diálogo con “el Retrato…” analizó la situación del sector como así también realizó un balance de lo que fue la primera semana de las vacaciones de invierno e hizo hincapié en lo que viene para la ciudad. Además, se refirió al primer tiempo de su gestión, los objetivos alcanzados y lo que queda aún por realizar.

“Las vacaciones de invierno no arrancaron de la mejor manera, sino que comenzaron con un máximo de 35% de ocupación hotelera. Si bien ahora los números levantaron de forma muy leve, se ve muy poco movimiento en la ciudad”, sostuvo el referente de UTHGRA y consideró que la temporada estival “no llega a las expectativas” que había en el sector turístico local.

En función de ello, Santín precisó que la ciudad esperaba un porcentaje de ocupación que del 70 u 80% para estas vacaciones de invierno. “Estos números pueden ser consecuencia de los problemas que hay en el país, el valor del dólar, la incertidumbre que se vive y la situación económica general”, describió al tiempo que subrayó: “No son de las mejores vacaciones de invierno que hemos tenido en los últimos años”.

“En relación con otras épocas, estas vacaciones de invierno son malas, ya que hemos tenido mejores. El golpazo de la situación económica que está atravesando el país, sin dudas afectó la concurrencia de gente a la ciudad, ya que no se ve un movimiento de gente, como el que se esperaba realmente”, sostuvo Santín y agregó que el promedio de ocupación en los hoteles, conforme a un relevamiento realizado por el gremio, no supera el 45%.

Teniendo en cuenta que se aproxima el segundo fin de semana de las vacaciones de invierno, el referente del sector turístico apuntó que se encuentran expectantes en relación a ello. “Uno espera que la última semana los números repunten un poco para que entre una inyección a la actividad, máxime teniendo en cuenta que en el sector existen muchos trabajadores que son eventuales y que están esperando esta época del año para poder trabajar y subsistir”, precisó.

Seguidamente, hizo hincapié en una de las principales problemáticas que tiene el sector gastronómico: la falta de registración de los trabajadores. “Muchos empresarios se han reforzado un poco en relación a la nómina de personal, pero desde UTHGRA seguimos trabajando muy fuerte por la registración de los empleados, lo cual es un eje central del sindicato, porque todavía existe un índice muy alto de informalidad en el sector”, señaló.

-¿Se han dado cierres de locales gastronómicos en el último tiempo?

-No. Desde que asumimos en el gremio, no se han vivido cierres de locales. Trabajadores suspendidos o despedidos se han dado muy pocos: en algunos casos se lograron algunas incorporaciones y, en otros, que se los indemnice al 100%. En ese punto no venimos sufriendo.

-¿Qué balance puede hacer de las cosas que se han logrado desde que asumiste la conducción del gremio?

-El balance en líneas generales es muy bueno. Desde que asumimos al día de la fecha llevamos más de 800 trabajadores registrados, los cuales no estaban en blanco previamente y, por ende, no tenían acceso a una obra social, no tenían aportes jubilatorios, etcétera. Había más de 300 trabajadores que, incluso, estaban bajo una modalidad de contrato, que no era la que correspondía, pero hoy están correctamente registrados.

A su vez, destacó las mejoras logradas en la obra social del gremio y la atención a los afiliados como así también el crecimiento que ha tenido el padrón sindical. “UTHGRA trabaja permanentemente para construir. Desde que asumimos, al día de la fecha tenemos 100 nuevos delegados gremiales y estamos en muchos establecimientos hoteleros y gastronómicos de Mar del Plata”, subrayó y agregó: “La gestión es realmente muy buena y es de mucho trabajo”.

-¿Qué falta por hacer y qué objetivos se ha planteado en el corto plazo, de cara a lo que viene?

-Falta muchísimo por hacer, nunca es suficiente y la informalidad es algo innegociable. No voy a estar tranquilo hasta que no sea chica la brecha de la informalidad: ese es el eje número uno. Después, en segundo lugar, hay muchas cosas por mejorar en lo que respecta a la obra social, lo cual es un punto sensible, que mueve a la gente permanentemente. Hay que atender en forma urgente esta cuestión, porque la prestación que se le brinda a nuestros afiliados y la salud son dos puntos fundamentales.

“En tercer orden, el objetivo es continuar trabajando en esta línea: hoy UTHGRA es un sindicato que está a disposición del trabajador”, aseguró y añadió que, por eso, desde el sindicato se encuentran en la búsqueda de una superación continua, de registrar trabajadores permanentemente, de estar al lado de los mismos, etcétera.

Por último, remarcó que en el sindicato “todos los días se presentan cuestiones que atender”, pero aseguró que cuentan con un equipo capacitado y formado, que está trabajando permanentemente con los trabajadores. “Vamos a seguir de esa manera y en esa línea”, apuntó Pablo Santín, en conversación con “el Retrato….”