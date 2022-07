La Uocra inauguró el sector “Fernando Miconi” en su Centro de Capacitación 407

En la tarde del viernes, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) inauguró el aula “Fernando Miconi” dentro del Centro de Formación Profesional 407. En diálogo con “el Retrato…” César Trujillo, secretario general del del sindicato local sostuvo: “Esto es un orgullo para los trabajadores constructores. Tener la posibilidad de tener su escuela propia, para tener un oficio o el secundario completo”

En este sentido, agregó: “Hacemos un esfuerzo enorme para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y a través de la educación se llega. Es un día histórico”

“Recordamos también al Ingeniero Miconi que hizo tanto para la construcción, siempre nos dió laburo y lo siguen dando. Somos unos agradecidos, hay que ser agradecidos. Son desarrolladores, apoyan a la ciudad a los marplatenses, es muy importante la construcción. Este es un día muy importante para todos“, agregó el sindicalista.

Finalmente, Trujillo manifestó que el sector está trabajando muy bien, “el que tiene oficio, tiene laburo. Argentina es un país dual, hay algunos que no quieren trabajar y no lo hacen, pero nosotros tenemos trabajo, el trabajador constructor es un hombre formado en la obra, no existe ni el calor ni el frío,ama la obra y es su lugar de vida. Cuando se tiene un oficio tan digno, como cualquiera, sos otra persona“, sentenció.

Florencia Micone: “Desde dónde esté, papá debe estar feliz”

Por su parte, una emocionada Florencia Miconi recordó a su padre como un “apasionado absoluto de su actividad”. “Este gesto nos llena de orgullo a toda la familia y el gran equipo que forma parte de Imasa porque además este centro de formación es para destacar y debe ser un ejemplo a seguir para cualquier institución”, para enfatizar al borde de las lágrimas: “Desde dónde esté, papá debe estar feliz”.

Gracias al impulso del ingeniero, Imasa se convirtió en una constructora protagonista a la hora de avanzar con proyectos emblemáticos para Mar del Plata.

Florencia trajo a la memoria “la emoción de papá cuando nos adjudicaron la obra de las torres del Maral Explanada, sitas en Playa Grande (N.de R.: que fueron pensados y diseñados por el arquitecto César Pelli). Él se llenaba de orgullo con esas cosas”, recordó; insistiendo en calificar a la construcción como “la mejor industria del mundo, ya que se trata de una actividad noble como ninguna”, acotando que “Genera mucho empleo de manera directa e indirecta, involucra a 40 gremios, y es una industria que enseña en oficios, aparte de generar paisaje urbano de calidad para la ciudad”.

El acto de inauguración, dirigido por César Trujillo, estuvieron presentes cientos de trabajadores de la construcción, la familia del ingeniero Miconi, el Defensor del Pueblo Fernando Rizzi, el titular dela UCIP Blas Taladrid, y el rector de una UNMDP, Alfredo Lazzeretti e invitados especiales entre otros.