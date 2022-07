El Frente de Todos critica la realización den Enduro Pale 2022

Desde que la Playa ubicada frente al Museo Mar está siendo preparada para que se lleve a cabo el próximo fin de semana el “Enduro Pale 2022”, una carrera de motos y cuatriciclos, las críticas no cesan las duras críticas al Gobierno Municipal de Guillermo Montenegro, quien no sólo no cobrará el uso del espacio público, al emprendimiento privado, sino que además son funcionarios del EMVIAL quienes están realizando los movimientos de arena, con máquinas del Ente Municipal, para realizar las pistas de la carrera.

En este contexto, y a pesar del receso invernal que están disfrutando todos los Concejales, Sol de La Torre, del Frente de Todos, sostuvo en twitter: “El mismo intendente que se llena la boca hablando de ambiente, destruye médanos en La Perla,sin autorización del HCD y poniendo en riesgo las playas. No le importa nada, ni su propia coherencia. En materia ambiental, Montenegro es camaleón: cambia de colores según la ocasión”.

“Lamentable y preocupante que para Montenegro ser intendente sea sinónimo de hacer negocios y de subestimar la institucionalidad y el cuidado de nuestra casa común”, agregó la concejal.

Recién el día martes, el Ejecutivo elevó al Concejo Deliberante el pedido de autorización para el uso del espacio público. Mientras tanto, desde el Colegio de Arquitectos expresaron su enérgico rechazo por el “alto impacto” ambiental que podría generar y ante el tardío proceso administrativo llevado adelante para su realización. Asimismo, aseguraron que “el municipio de Necochea decidió no realizar más esta carrera por el impacto producido en sus playas”, pero “la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon aceptó la propuesta de ser la nueva sede y decidió, sin pasar por el Concejo Deliberante, hacerlo en playas del norte de Mar del Plata, en las parcelas públicas de La Perla y Constitución, un sector frágil, con poca arena y muy sometido a la constante erosión”.