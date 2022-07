Taxistas y remiseros en estado de alerta ante la ola de asaltos que sacude al sector

El domingo por la tarde una conductora de taxi fue asaltada y golpeada con un arma de fuego en la zona del Parque Camet. El delincuente provocó un choque y huyó. En la madrugada del martes, un remisero fue interceptado por cuatro motochorros, que, tras asaltarlo y golpearlo con un arma, huyeron en el vehículo, que luego prendieron fuego.

En relación a esto, el secretario del Sindicato Marplatense de Peones de Taxis (SI.M.PE.TAX) Miguel Alberto Rodríguez, en diálogo con “el Retrato…” sostuvo: “Están ocurriendo un montón de hechos de inseguridad, todos los días, pero no sé denuncian porque son leves. Lo que pasó estos días colmó el vaso “

“La violencia con la que actúan los delincuentes es cada vez más grave“, agregó Rodríguez y continúo: “nos obligaron a comprar un GPS por la inseguridad, la compañera lo tiene, apretó el botón durante 15 minutos y no llegó nadie. Cuando llegó el patrullero ya era tarde. Quedó comprobado que si el GPS, cómo herramienta de seguridad, no está acompañado por patrulleros en la calle no sirve. Solo no sirve“.

Finalmente, este miércoles pudieron taxistas y remiseros pudieron reunirse con el jefe de la Departamental Mar del Plata, José Luis Segovia. “Fue una reunión muy positiva, donde nos escuchó a todas las entidades que estábamos presentes y las dos empresas de remises, que le planteamos la problemática que estamos viviendo en la actividad, y pedimos más presencia policial y mejores controles nocturnos donde están ocurriendo los hechos delictivos”, aseguró Rodríguez.

En este sentido, el titular de SI.M.PE.TAX dijo: “queremos que los controles sean más efectivos, que revisen a los pasajeros para ver si tienen armas o no; en los barrios andan mucho las motos que están esperando que pase algún taxi para robar. La presencia policial es fundamental para disuadir a la delincuencia”.

Respecto a la instalación de los GPS el taxista dijo: “Hay algunos taxistas que aún estamos en la instancia de colocación de los equipos, porque hasta noviembre tenemos tiempo. Los hechos de inseguridad ocurren todos los días, desde hace ya muchos años. Esa es la realidad, pero hasta que no muere alguien no se toman cartas en el asunto, queremos prevenir antes que ocurra algo“.

Finalmente, respecto a la adquisición de los GPSs que fue un tema muy debatido en los meses anteriores, Rodríguez dijo: “finalmente cada uno paga lo que puede. Nosotros conseguimos equipos para solucionar el tema, pero ahora está el tema de la importación y exportación. Todos los equipos y sus repuestos vienen de afuera y con el tema de la dolarización no se sabe cuándo va a terminar. Mientras tanto ponemos la plata de nuestros bolsillos, no hay otra manera. La Ley es así, o poner en comodato, que es un engaño pero no queda otra“, sentenció el gremialista.