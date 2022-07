Fomentan el crecimiento y la expansión de emprendimientos locales

Finalizó la primera edición y ya confirmaron la segunda. Por medio de esta propuesta, se busca ayudar aquellos que tengan un negocio productivo en funcionamiento y con posibilidades de escalar su emprendimiento. Del contenido se destacan temas como diseño de identidad de marca; investigación de mercado y competencia; análisis de estrategias competitivas; marketing y comercialización; establecimiento de costos; confección de plan de negocios; y aspectos impositivos, legales, habilitación, registro de marcas, trámites de apertura y financiamiento.

Emprendedores locales finalizaron el Programa “Tu talento es tu trabajo”, una propuesta coordinada desde la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación, a través de la cual se busca brindar herramientas y asesoramiento a pequeños productores de Mar del Plata y Batán.

Los mismos ya contaban con un emprendimiento en marcha y el objetivo fue trabajar sobre su expansión. En este marco, el intendente Guillermo Montenegro estuvo presente en Chiki Multiespacio, lugar donde se realizó la entrega de diplomas -siendo también la dueña del lugar una de las participantes del programa.

Cabe señalar que a través de ocho encuentros semanales y presenciales, en el programa se destacaron temas como diseño de identidad de marca; investigación de mercado y competencia; análisis de estrategias competitivas; marketing y comercialización; establecimiento de costos; confección de plan de negocios; y aspectos impositivos, legales, habilitación, registro de marcas, trámites de apertura y financiamiento.

Al mismo tiempo, se generó un espacio de networking entre las empresas consolidadas y los emprendedores participantes del programa. “De esta manera un emprendedor que vende bufandas y productos tejidos, se puede contactar con empresas con locales a la calle y promocionar sus productos ahí”, manifestó Adrián Cónsoli, secretario del área a cargo.

Además, desde la Secretaría ya confirmaron la realización del siguiente curso para otros participantes que quieran sumarse a este programa. Aquellos interesados ya pueden anotarse en el link https://bit.ly/tutalentotutrabajo2 .

Entre los emprendedores presentes se destacó Viviana Savalo de SQ diseños, quien confecciona productos en madera como tablas de asado, para picar y pizzeras. “Vi el curso por Internet y me anoté. Me explicaron cómo son los costos, el packaging, cómo es la habilitación para un negocio. Me sirvió todo, ya le recomendé el programa a varias personas”, explicó.

Por otra parte, Joselyn Angulo, titular del emprendimiento “Mamá de negocios” que se dedica a la realización de packaging personalizado, señaló que “el curso te ayuda ir paso a paso con todo lo que necesitás saber para llevar a cabo tu plan de negocio y saber si es viable o no. Te permite conocer otras cosas que necesitás para que tu negocio termine de crecer”.

Y, finalmente, María Elena López, quien lleva adelante el emprendimiento MH.Chick de prendas tejidas a crochet y accesorios 100% artesanales, fue otra de las que recibieron el diploma de finalización del programa. “Todo lo que me enseñaron pude aplicarlo al emprendimiento”, expresó.