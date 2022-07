Mar del Plata Puerto: Montenegro no quiere un equipo en primera

Ofuscado por las críticas que públicamente hicieran los dirigentes de Aldosivi en la trasmisión del partido ente Boca Juniors, el Intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro perjudica al equipo marplatense que disputa la máxima categoría del futbol argentino.

Al estado deplorable del estadio mundialista (que día a día está en peor estado) que tiene inhabilitada la tribuna techada, sin ningún tipo de inversión a la vista para recuperarlo o desmontarlo, se suman los caprichos y el “vuelto” por exponer su falta de gestión en los medios nacionales.

Manifiesto hincha de la ciudad San Isidro (ahí fue candidato y perdió con Posse ), Montenegro opera para que a clubes de Mar del Plata le vaya mal, y pone palos en la rueda para que Aldosivi no pueda vender más entradas en el partido que debe disputar el próximo domingo 24/7 ante River Plate.

Así recomienda que solo entren los socios del club y pueda vender 3000 entradas extras, cuando enfrenta a uno de los equipos más convocantes del país, privando al club de obtener una buena recaudación y a miles de marplatenses y turistas, de vivir un espectáculo deportivo de elite.

Más allá del momento deportivo complicado del club portuense, que lucha por mantener la primera división, queda una vez más de manifiesto que a Montenegro no le interesa Aldosivi, no lo apoya y muy por el contrario, le juega en contra. Mezcla lo personal … porque no le gustan las declaraciones emitidas que simplemente reflejan la verdad, pone al deporte marplatense en situaciones límites.

“Montenegro se hace la víctima, no

gestiona y expone lo peor de la política”

Pareciera (como toda la política de los años 90 que dejaban caer el patrimonio del Estado para privatizar después) que todo indica que con el estadio se estaría buscando eso.

Cuando hubo que pagar sueldos municipales no dijo que fue la provincia que él critica y la que en el 2020 le envió primero 600 millones y casi 200 millones después, para pagar los haberes del personal municipal ya que la administración de Cambiemos había dejado vacía las arcas municipales.

Manda a Andrés Macció presidente del Emder a decir que la comuna “no recibió un peso” de Provincia. La pregunta es: gobierna Montenegro o la Provincia a Mar del Plata?. Todos los intendentes (salvo los últimos 7 años) destinaron fondos para el mantenimiento del José Maria Minella, ejemplo:

El 10 de enero del 2013 se convocó a representantes de la Liga Marplatense de Fútbol y muchos medios de prensa, y se realizó un viernes una recorrida por el Estadio “José María Minella”, se apreciaban cambios notorios, los camarines remodelados completamente y quedaron a la altura de los mejores del mundo, con las comodidades necesarias para recibir a estrellas del fútbol mundial. Si a esto se le suma instalaciones nuevas, como las cañerías de gas, que eran las mismas que las del ‘78, las butacas y arreglos de los techos internos y entrada, iluminación en el acceso a la zona de vestuarios, la renovación del cerco perimetral, las populares pintadas no sólo los escalones sino también las barandas y para-avalanchas (de rojo la norte y de celeste la sur), además del resembrado del campo de juego. Fueron unos 240.000 dólares , hoy serían unos 70 millones de pesos.

El 20 de febrero de 1992, hace 30 años se registraba el temporal que inundó el estadio “José María Minella” convirtiéndose en un dique, el agua llegó a los travesaños, se perdió todo, incluso la sala de máquinas, que se encuentran siete metros y medio debajo de la calle”. Sin embargo nadie si victimizó como Montenegro; el municipio con fondos propios y gestionando con organismos gubernamentales antes del año se pudo tener en condiciones óptimas para el desarrollo del juego.

PREGUNTA SEÑOR MONTENEGRO: para qué pide que Punta Mogotes pase al municipio si no puede mantener lo que tiene ?

Será que la dejará caer y poder privatizarla después?

Daniel Sosa – Carlos Sepúlveda – José Luis Ibañez

MAR DEL PLATA PUERTO

(Foto ilustrativa)