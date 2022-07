Irregularidades en la obra social de las Fuerzas Armadas: “nos dijeron que se perdieron 5 mil millones de pesos”

La Unión de Suboficiales y Pensionados de Mar del Plata (USP), llevó a cabo una ruidosa protesta, en Entre Ríos y Diagonal Alberdi, para reclamar diferentes irregularidades que está habiendo, desde hace un tiempo, en la obra social de las Fuerzas Armadas.

Daniel Santeufemia (FOTO), presidente de la USP Mar del Plata, en diálogo con “el Retrato…” manifestó: “estamos reclamando por la mala administración que se está teniendo en la obra social. Esta no es una obra social como las demás, sino que se fundamenta en nuestros aportes. Cada uno de nosotros aportó desde el comienzo de su carrera para que todo esto crezca, es una obra social solidaria, de hecho la superintendencia de salud no es parte, porque no es obra social, esto no es un negocio”.

En esta línea Santeufemia agregó: “Hace unos años, este Gobierno dijo por decreto que nuestro dinero era de ellos, y se adueñaron de las 3 obras sociales que tenían las Fuerzas Armadas y las transformaron en una sola, como la promesa que la iban a administrar maravillosamente. Pasaron los años y tuvimos que agruparnos y empezar a trabajar porque un día nos dijeron que se perdieron 5 mil millones de pesos. No hay responsables, ni culpables, nada. Ese dinero, hizo que nos quiten la mayoría de las prestaciones que teníamos”.

“En Mar del Plata nos atendíamos, hasta hace 2 años, en el HPC. Ahí la Obra Social pagaba una cápita por cada afiliado, está todo incluido por un peso acorde. En ese momento eran 12 millones de pesos. Pero cuando desaparecen 5 mil millones de pesos se empezaron a recortar gastos”, explicó Santeufemia y agregó: “cerraron todos las delegaciones del país, la única que quedó abierta fue la nuestra, de Mar del Plata, porque nos organizamos y empezamos a reclamar, entonces para callarnos la dejaron abierta”

“Ese sistema funcionaba perfecto, nosotros les dijimos al presidente del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) que el sistema como estaba funcionaba perfecto, porque solamente le costaba 800 pesos por mes, por afiliado. Ahora se desmadró todo, y los que pagamos las consecuencias somos los afiliados, que somos los dueños de todo. Pasamos una pandemia en el medio, y la tuvimos que cubrir nosotros. A algunos les hicieron pagar un pagaré de hasta 100 mil pesos hasta que la Obra Social les reconozca la prestación”

“Todavía no nos dieron respuesta. El delegado se fue cuando nos vio llegar, el encargado no está. Salieron a hablar un Suboficial y un personal civil, muy amablemente ellos dos se aguantaron todas las réplicas, sabemos que lo van a transmitir, pero queda en la nada. Le pedimos una audiencia. Nosotros siempre quedamos en la nada. Somos 16 mil afiliados en Mar del Plata y la región. A partir del 1 de junio, nos obligaron a tener que venir a la Sede a autorizar todas las prestaciones que superen los $1500. Se pierde tiempo, plata, y movilidad y hay mucha gente que no tiene eso, hay gente grande y no podemos dejarlo pasar porque es nuestro y debemos defenderlo”.

Finalmente, Santeufemia se refirió a la desaparición de los 5 mil millones de pesos: “fue en este Gobierno de Fernandez, cuando asumieron. Los fondos se desviaron para crear el Ministerio de la Mujer. Está todo registrado, el Ministerio se creó con fondos que salieron de Defensa“, sentenció.