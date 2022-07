Choripaneros acusan al edil Lauria y afirman que “hay mucho acomodo político”

Durante todo el lunes, se desarrolló una protesta de choripaneros en las puertas del Municipio, para reclamar al Concejo Deliberante y al Intendente ser tenidos en cuenta a la hora de ubicar sus puestos para la venta.

Walter Rivero, referente de los choripaneros, en diálogo con “el Retrato…” se refirió al reclamo que encabeza junto a sus pares: “hace varios años dimos una lucha importante para que se nos reglamentara y podamos trabajar, como marca la Ley. Logramos una Ordenanza que salió en el 2016, que nos habilitaba a trabajar, pero está llena de restricciones, y se hace muy complejo conseguir los módulos para trabajar. Aún así a los compañeros que lo lograron, no se les asignó un lugar dónde trabajar. Todos los lugares están en la periferia, y tuvimos que convivir con eso”.

“Ahora, vemos que los lugares que a nosotros nos negaron, hay foodtruck, como en las plazas. No se como a ellos le dieron el permiso, porque a nosotros, que somos los que dimos la lucha y somos los choripaneros de vocación se nos negó esa posibilidad. Y ahora vemos que hay permisos para ellos por todos lados y están trabajando. Queremos los permisos para desarrollar nuestra actividad de toda la vida”, agregó Rivero (FOTO).

En este sentido dijo: “el concejal Nicolás Lauría está impulsando la reforma de la Ordenanza vigente para que entren en el mercado más foodtruck y ocupen el lugar que nosotros ocupamos. Ellos van a salir con habilitaciones, cosa que a nosotros no nos quieren dar y no nos permiten llegar a obtenerla. Por eso vinimos a traer una nota al Concejo Deliberante y al intendente, manifestando nuestra disconformidad y pidiendo que se nos incorpore a la mesa de trabajo que está tratando esta modificación de Ordenanza para estar representados, pero nadie nos atendió. Nos quería recibir en la calle con sello la nota, pero pedimos entrar y logramos que una sola persona entrara, tocamos todas las puertas, nadie nos llamó ni atendió. Sin duda detrás de todo esto hay algo político, sabemos que hay muchos lugares que tienen acomodo político, pero no queremos pelearnos con nadie, ni denunciar a nadie, queremos que se nos respeten los lugares de trabajo, que nos atiendan y den una solución.”

Consultado por la diferencia entre un puesto de choripan y un foodtruck, Rivero dijo: “nosotros tenemos puestos que están a la par de los foodtruck, tenemos carros gastronómicos, con plancha como contempla la ordenanza nueva. Por eso, estamos a la altura de estar en cualquier lugar, no entendemos porque es tanta la negativa en nuestra contra, por eso reclamamos pacíficamente, trabajando, haciendo lo que sabemos hacer, trabajar”.

Finalmente, Rivero dijo: “nos vamos a quedar acá hasta que nos respondan, y hasta que solucionen esto. No queremos trabajar más escondidos ni en la clandestinidad, queremos de una vez por todas los permisos que nos merecemos. Nos vamos a quedar hasta el día que nos atiendan, es una decisión que tomamos, nos vamos a quedar trabajando acá”, sentenció.