Bernardo Martín calificó de positivo el inicio de las vacaciones de invierno

En el marco del comienzo de las vacaciones de invierno en Mar del Plata, el presidente del EMTUR, Bernardo Martin, en diálogo con “el Retrato…” calificó dicho inicio como “positivo” y adelantó que la ciudad ya cuenta con un 40% de ocupación hotelera. “Ya notamos que la afluencia de gente está superando los niveles que había prepandemia. Estamos muy por encima del año pasado”, destacó.

“El inicio de las vacaciones de invierno es positivo. Hay una muy buena afluencia de gente. Hay un 40% de ocupación hotelera, lo cual es normal en esta época en Mar del Plata”, sostuvo el titular del Emtur en conversación con “el Retrato…” a la vez que comentó que “la gente está viniendo un promedio de 4 a 5 días a vacacionar a la ciudad”.

En tal sentido, Martín detalló que “el fin de semana más fuerte de las vacaciones es el próximo”, por lo que, las expectativas del sector en cuanto a lo que viene son altas. “Ya notamos que la afluencia de gente está superando los niveles que había prepandemia. Estamos muy por encima del año pasado”, indicó.

“No podemos dejar de considerar la situación que está pasando la Argentina, en tanto la inflación y la incertidumbre lo único que hacen es generar temor en la población y atentar contra el éxito de esta temporada de invierno”, sostuvo Martín.

IMPUESTOS POR VIAJES AL EXTERIOR:

MAR DEL PLATA NO SE BENEFICIARÁ

-Teniendo en cuenta las nuevas disposiciones del gobierno en cuanto a los viajes al exterior del país ¿El turismo interno se incrementará?

-No. Si pensamos que la aplicación de un impuesto favorecerá a la ciudad, estamos equivocados. El turismo es de ida y vuelta. Puede favorecer en el corto plazo esta medida, en las 24 horas posteriores, pero no a largo plazo. Todo lo que está sucediendo no nos puede favorecer nunca porque el poder del consumo de la población argentina siempre va atentar contra el turismo.

“MAR DEL PLATA SERA UNO DE LOS PRINCIPALES

DESTINOS DE EGRESADOS DE LA ARGENTINA”

-¿Qué va a pasar con los viajes de egresados?

-El 80% de los chicos eligen Mar del Plata, ya que es el destino preferido por los jóvenes en general. La elección de los jóvenes por nuestra ciudad, es un fenómeno que vino para quedarse y eso se da en forma permanente. Mar del Plata se está convirtiendo como uno de los principales destinos para egresados de la Argentina, lo cual se va a estar viendo entre octubre y diciembre.

-¿La elección de muchos jóvenes por Mar del Plata tuvo que ver con los recitales y fiestas que se llevaron adelante durante la temporada en la zona sur de la ciudad?

-Sí. Estoy convencido que es así. Fue una política generada por nosotros para poder, junto con los privados, recuperar ese turismo que la ciudad había perdido. Ahora se ha logrado, porque la ciudad ofrece una estructura muy grande para la diversión, entretenimiento, etcétera. Hay un montón de alternativas en Mar del Plata.

FALTA DE TAXIS Y REMISES EN DESDE LOS

RECITALES DEL SUR EN TEMPORADA

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre si se está trabajando en normalizar el servicio de taxis y remises en la ciudad, en el marco de la temporada de invierno, respondió que sí. “Felizmente no ocurrió nada en la temporada porque el operativo de seguridad trabajó en función de ello”, afirmó al referirse a la cantidad de jóvenes que deambulaban en el horario de cierre de los boliches o fiestas en búsqueda de un transporte para volver a sus casas. “Estamos pensando en una especie de transporte que saque a la gente de los distintos puntos céntricos de Mar del Plata”, adelantó.

UBER: “NOS INTEGRA AL MUNDO Y HACE

A QUE SEAMOS UN DESTINO INTERNACIONAL”

Por último, hizo hincapié en el servicio de uber que actualmente se encuentra en funcionamiento en la ciudad, remarcó su apoyo al mismo y a las distintas plataformas que existen para el transporte de pasajeros en la ciudad y apuntó: “Se encuentra un proyecto en el Concejo Deliberante, quién pidió una opinión al Emtur y la misma fue absolutamente favorable, porque creemos que eso nos integra al mundo y hace a que la ciudad sea un destino internacional”, indicó.