Castro calificó de terrible que tengamos muertes de personas en situación de calle

Luego de la muerte de un cuidacoche, que trabajaba en la zona de la Plaza Rocha, producto de una hipotermia, Daniela Castro, directora provincial de Políticas de Género y Diversidad, en diálogo con “el Retrato…” manifestó que esta situación da cuenta de la falta de políticas del estado en relación a esta problemática. “Hay que trabajar en serio esta situación, tiene que haber un seguimiento y otro tipo de abordaje de la problemática”, afirmó.

En tal sentido, Daniela Castro, directora provincial de Políticas de Género y Diversidad, en diálogo con “el Retrato…” expresó que “es terrible que en Mar del Plata tengamos muertes de personas en situación de calle por las bajas temperaturas, lo cual demuestra las pocas políticas que hay para un abordaje en serio de la problemática”.

“El Municipio se acercó a este chico e intentó llevarlo en algunas oportunidades al hospital porque ha manifestado en ciertas oportunidades que no se sentía bien a algunos vecinos de la cuadra, pero él se resistió y no quiso recibir esta ayuda”, sostuvo Daniela Castro.

Asimismo, la directora provincial de Políticas de Género y Diversidad reparó en que, si bien existen cuestiones legales que impiden avanzar en algunos de estos casos, lo cual se encuentra vinculado a la actual ley de Salud Mental que rige en el país, “el abordaje tiene que ser totalmente integral”.

“No podemos quedarnos con ver a una persona una vez cada 10 días y cuando la persona dice que no se quiere ir, levantarnos e irnos. Hay que trabajar en serio esta situación, tiene que haber un seguimiento y otro tipo de abordaje de la problemática, en tanto estas personas, en general, no están bien de salud y mentalmente”, describió.

En ese contexto, Castro remarcó su preocupación en relación a esta problemática, ya que existen muchas personas que viven en situación de calle desde hace muchos años en Mar del Plata. “Si bien el último censo realizado arrojó que había menos personas en situación de calle en la ciudad, en Casa Puente asistimos a casi 70 personas por día. Este número demuestra que no puede haber alrededor de 100 personas en situación de calle. Tiene que haber más”, afirmó.

“Al gobierno de Guillermo Montenegro estas situaciones claramente no le interesan, sino que solo le interesa trabajar en un marco electoral y en cuestiones como combatir la zona roja”, apuntó la directora provincial de Políticas de Género y Diversidad.

Sin perjuicio de ello, remarcó que se debería tener en cuenta esta situación que afecta a muchas personas de la ciudad, en tanto son personas que en general tienen pocos recursos y “es el Estado el que tiene que garantizar, por lo menos, el inicio de algún tipo de tratamiento o de acercamiento en el marco de la inclusión”.

Seguidamente, Castro se refirió a que desde el lugar que ocupa se están llevando adelante diferentes acciones en ese aspecto y realizando articulaciones directas con algunos sectores de la población. “Tenemos psicólogos, psiquiatras, operadores en adicciones, acompañamos a la gente al hospital, a sacar turnos médicos, trabajamos en el comedor, etcétera”, destacó.

A su vez, destacó que, incluso, cuentan con 6 cooperativas para insertar en el sistema a aquellos que realmente tengan la posibilidad de hacerlo. “Quisiéramos hacer un montón de otras cosas más, pero no podemos”, afirmó a la vez que comentó que se ha de tener en cuenta que la responsabilidad es del estado, en tanto dicho estamento es “quien debe dar respuestas”.

-¿Por qué el Estado no da respuestas?

-Porque claramente es un sector de la sociedad que no le interesa, que no le suma votos ni nada, sino que todo lo contrario: le resta. Por eso, hay que seguir tirando este problema debajo de la alfombra para que no se vea y listo.

-¿Va a volver a repetirse una situación similar?

-Sí. Ni lo dudo. Ojalá que no ocurra más una situación como la de esta persona que falleció de hipotermia en la calle. Ojalá que se tomen medidas urgentes. Ojalá que se adopte un abordaje en serio de esta problemática y ojalá que no se siga muriendo gente, pero si esto no sucede y no se vuelve a repetir una situación similar, es solo por una cuestión de suerte