Patinadoras de Circulo Deportivo cargadas de medallas

Una vez más, las chicas de Círculo Deportivo dejaron bien arriba la bandera Rojiverde, con una excelente participación en la que abundaron los podios, las medallas y cuatro representantes consiguieron el pasaje al Torneo Nacional de la especialidad que se desarrollará en Rosario en el mes de octubre.

El Papero se presentó con 11 patinadoras en el Torneo Regional “C” que se desarrolló en el Polideportivo Libertad de Mar del Plata, en una competencia que tuvo deportistas de Mar del Plata, Bahía Blanca, Adolfo González Chávez, Tandil, Necochea y La Costa.

De las once participantes, se obtuvieron seis medallas de oro, cuatro de plata y una de bronce, para redondear una muy buena cosecha para la delegación encabezada por la profesora Sabrina D’Albis.

Las chicas que compitieron fueron:

– Carmela Alcorta en la categoría formativa.

– Miranda Garcilazo, Selene Lairihon y Agustina Martin en la categoría C quinta.

– Evelyn Guirao, Sofia Vega y Ambar Ruiz en C Tercera.

– Milagros Mena, Nahiara Sangrador, Acuña Lucila y Pilar Garcilazo en C Segunda y Primera.

Todas se subieron al podio: Alcorta, Lairihon, Martin, Ruiz, Mena y Acuña obtuvieron el primer lugar; las hermanas Garcilazo, Sangrador y Guirao fueron segundas en sus categorías; y Vega se subió al último escalón en C Tercera, en un podio netamente Rojiverde.

Además del Regional, algunas de las chicas participaron del Selectivo clasificatorio para el Torneo Nacional de la categoría que se realizará en Rosario en octubre. Allí estarán representando a nuestra institución Milagros Mena, Nahiara Sangrador, Lucila Acuña Pilar Garcilazo.