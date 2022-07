El portal municipal de empleo recibió más de 66 mil visitas desde en solamente un mes

El Municipio, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación, informó que desde su lanzamiento -hace un mes- el Portal de Empleo ha recibido más de 66 mil visitas e insta a las empresas que se encuentren en vías de expansión o búsqueda de personal a ingresar en el sitio.

“Es importante que las pymes y empresas conozcan la herramienta para cuando se encuentran en búsqueda de personal” explicó al respecto Selena Marinelli, directora de Empleo. “Este portal se vincula con la Oficina y funciona como nexo entre las empresas locales y las personas que se encuentran en búsqueda laboral”.

En tanto, quienes estén buscando trabajo también pueden ingresar allí y conocer las ofertas laborales que se actualizan semanalmente y también cargar su cv, al tiempo que pueden conocer las capacitaciones que brinda el Municipio.

Ulises, quien hoy trabaja en una empresa local, detalló cómo fue su proceso de selección: “conseguí mi trabajo gracias a la oficina de empleo, lo busqué por internet y fue la primera oficina que me apareció. Llevé mi curriculum, me cargaron los datos y el mismo día me citaron en este trabajo. Me llamaron un viernes y el siguiente lunes empecé a trabajar”.

En este sentido, Marinelli aconsejó “que quienes aún no cargaron su CV en el portal o en la oficina lo hagan, y también es importante la actualización del mismo”.

Asimismo, enfatizó en que “hoy hay muchas búsquedas laborales de empresas de oficios de los cuales hay poca gente capacitada por lo que seguimos trabajando muy fuerte en generar estas capacitaciones”.