Jorge Paredi: Soy el primer defensor de CELPA

El intendente del Partido de Mar Chiquita, Jorge Paredi, se manifestó respecto al incendio en la ex Base CELPA (Centro de Experimentación y Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsado): “Soy el primer defensor de que CELPA se transforme en Parque Nacional y sea un territorio dedicado al medio ambiente. Seguiremos insistiendo ante el Ministerio de Defensa para que cesen las prácticas de tiro”.

En declaraciones radiales, el jefe comunal recordó: “En el año 2003 asumí como intendente y al año siguiente, me reuní con la ministra de Defensa para plantearle que ese lugar debía ser un Parque Nacional. Insistimos pero no se pudo lograr que esa franja de la ex Base CELPA, que está entre la laguna y la reserva de Mar Chiquita, deje de ser utilizada como práctica de tiro”. “En el año 2021, mediante una carta le expresé al ministro Jorge Taiana nuestro desacuerdo con las prácticas que se realizan y la necesidad de convertirlo en un área medioambiental, un Parque Nacional”, agregó. En la carta enviada en septiembre del pasado año, Paredi resaltó que además se firmó un convenio marco de cooperación con la Administración de Parques Nacionales para generar un Área Protegida en el predio.

“Soy el primer defensor de que CELPA se transforme en Parque Nacional y sea un territorio dedicado al medio ambiente”, aseguró y expresó que “el lugar realmente no puede ser usado para esta finalidad. Entre todos y todas, podemos lograr que este hermoso predio sea un Parque Nacional. Vamos a trabajar para que esto suceda, llegó el momento luego del incendio de que el Ministerio de Defensa tome la decisión de decir basta de tiros y convertirlo en un Parque Nacional”.

Por otro lado, el intendente Paredi resaltó: “El incendio fue controlado gracias a los bomberos y cuarteles de toda la zona que trabajaron en el lugar. Mi agradecimiento y reconocimiento a todos y todas”.