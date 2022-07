Autorizaron que construyan 7 pisos más, a cambio de juegos para dos plazas ¿Es joda?

La Comisión de Obras volvió a tratar el expediente 1585, que buscar autorizar a la firma Bahía Las Toscas S.A. a que construir, en Boulevard Patricio Peralta Ramos 3161, un edificio de 14 pisos, 7 pisos más de los que habilita el Código de Ordenamiento Territorial (COT).

El expediente había quedado en Comisión la semana pasada a la espera del informe de la Secretaría de Obras sobre la compensación que el Ejecutivo acordó con el representante de la firma, Juan Carlos Reverter. La misma contempla la puesta en valor del área de esparcimiento de dos plazas de la ciudad, una de ellas es la Plaza Monteagudo, en el Barrio San Cayetano y la otra es la Plaza Esteban Echeverría en el Barrio Las Avenidas. “La propuesta incluye provisión de hamacas, subibajas, toboganes, solares y luminarias, y todo lo que el departamento Ejecutivo considere necesario para la puesta en valor” sostiene la ordenanza que hoy se aprobó en la Comisión, por mayoría con votos positivos del oficialismo, la abstención de Nicolás Lauría y votos negativos del Frente de Todos.

En el debate, la edil del Frente de Todos, Virginia Sívori sostuvo: “queremos hacer una aclaración con la perspectiva con la que tomamos estos casos de expedientes de proyectos de desarrollo inmobiliario. Nuestra mirada está puesta en la exigencia que creemos que tenemos que hacerle al Ejecutivo. No coincidimos con la mirada que está teniendo la Secretaría de Obras, respecto a la mirada integral de la ciudad y con la posible fuente de generación de recursos que se puede obtener de este tipo de inversiones, se desaprovecha una mirada que podría ser enriquecedora, le hace falta un trabajo en la zonificación de la ciudad para poder tener una mirada de acuerdo a la zona y lo que se quiere desarrollar. Esto lo venimos advirtiendo en cada uno de los proyectos, no tiene que ver con un desarrollo inmobiliario ni con una empresa en particular”, sostuvo la edil.

En este sentido, aseguró que al Bloque opositor “le parece bien que se invierta en la ciudad, ponemos en valor la generación de puestos de trabajo. Hoy ese lugar es un espacio vació, desde el punto de vista de desarrollador inmobiliario no está haciendo ni más ni menos que su trabajo, invirtiendo en la ciudad” y reiteró que el problema es la falta de mirada estratégica del Municipio”, y agregó que se necesita una ordenanza que diga “cómo va a compensar quien va a invertir en la ciudad, esto no puede ser discrecional. No estamos de acuerdo en cómo el Ejecutivo aborda este tipo de proyectos”.

Por su parte, el concejal Nicolás Lauría (Creciendo Juntos) sostuvo: “me parece que lo que dice Sívori está claro, pasó con el caso de una plaza y una publicidad; hay cuestiones que se deben cuantificar sobre todo para darle a los barrios lo que necesitan. La inversión está fenomenal, con la empresa no tengo nada que decir, pero si hay una compensación debe ir de la mano de la inversión. Una hamaca y luminaria es poco. Lo siento así. Por eso me voy a abstener”.

Finalmente, la Comisión, compuesta por Angélica González (Coalición Cívica), Nicolás Lauría (Creciendo Juntos); Marianela Romero y Daniel Núñez (UCR); Fernando Muro y Mercedes Morro (VJ); Miguel Guglielmotti, Virginia Sívori y Sol de la Torre (FdT); aprobó por mayoría una nueva mega excepción (o gauchada) a cambio de dos hamacas y un par de subibajas.