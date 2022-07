Un cuidacoches, en situación de calle, murió a raíz del frío en la Plaza Rocha

Mientras el Estado Municipal está afirmando que bajó un 15% el número de personas en situación de calle en Mar del Plata, desde el Centro Cultural América Libre denuncia la muerte de Fabián, un cuidacoche que trabajaba en la zona de la Plaza Rocha, que falleció producto de una hipotermia.

En diálogo con “el Retrato…”, Carmen Domínguez, integrante de la cooperativa del espacio cultural dijo: “el lunes 27 de junio nuestros compañeros lo encuentran a Fabián, que era un cuidacoches que cerca del Centro Cultural, y obviamente, generamos un vínculo como con todos los que trabajan en la zona. El lunes a la mañana lo encuentran, en la calle, en un estado de hipotermia, no podía razonar bien, ni nos reconocía. Empezamos a llamar por teléfono para darle atención. Primero llega SAME le hacen un chequeo y confirman que estaba en el estado de hipotermia, va la policía, y ahí surgió una situación, que no se lo puede trasladar sin el consentimiento de la persona, él no estaba razonando, no podía hablar bien, nunca dio el consentimiento y lo pudieron trasladar después del mediodía, le llevamos una manta y un aislante para que se quede ahí. Toda esa situación se fue estirando, y cuando es trasladado a media tarde llega al Hospital Interzonal, donde la demanda de emergencia es mucha, entonces queda en espera, todo se dilata y cuando lo atienden su estado ya era terrible”.

En relación a la intervención del Municipio en la situación, Domínguez manifestó: “intervino, si, Desarrollo Social. Fueron los que terminan trasladándolo, también hablamos con el dispositivo de atención de Provincia, nosotros lo que denunciamos es que estuvo todo el fin de semana Fabián en la calle, el América Libre está en 20 de septiembre y San Martín, a dos cuadras de donde hay un dispositivo de nocturnidad del Municipio, que evidentemente no atiende estas cosas, ni hacen los relevamientos como deben hacerlos, no se ejercen políticas públicas que anticipen esto. ¿Cómo puede ser que Fabián llegó a estar en esta situación?”.

“Obviamente, nadie del Municipio habló de esta muerte en situación de calle, pero salieron a decir que bajó un 15% las personas que viven en situación de calle, y yo me pregunto ¿de donde sale ese número? ¿Cuál es el relevamiento que se hace? Porque Fabián se murió la semana pasada en el macrocentro de la ciudad, ¿qué pasa con la periferia y los barrios? ¿qué pasa con la gente que está todo el tiempo al borde de esta situación?”, cuestionó la integrante del Centro Cultural.

Asimismo, contó “durante el año pasado y toda la pandemia, nosotros tuvimos ollas populares en el América, donde iban más de 100 personas todas al borde de esta situación, algunas vivían en las calles, otras dormían un día si y un día no. ¿Cuáles son las políticas que el estado Municipal no está haciendo? Ni hablar de toda la vulneración de derecho que trae la situación de calle en continua exposición, la alimentación, la falta de trabajo, son muchas cosas que involucra la situación de calle”.

Asimismo, agregó que Fabián es visible porque fue una muerte en el centro, y porque integrantes de América Libre lo encontraron “por nuestra característica social, porque estamos en la construcción colectiva, pensando en los demás, sabiendo qué nos golpea. Hay muchos compañeros que tenían relación cotidiana de Fabián, y eso genera bronca, pensar que esto está pasando y a nadie se le mueve un pelo, a nadie le importa, no hace ruido pensar que hay gente que vive en la calle, que no tiene para comer. Estamos escuchando hablar, todo el tiempo, de los empresarios y de las políticas de inversión, pero siempre se habla de las empresas, y de los vecinos comunes que estamos todo el día intentando ganarnos el mango nadie dice nada. Cuando estábamos con las ollas, hablábamos de eso, y tuvimos que dejar de hacerlas porque ya no podíamos mantenerlas, pero esas 4 horas que estábamos con el América abierto, en un espacio calentito donde charlar con la gente era un montón, y somos un centro cultural que no tiene ayuda del estado, hacemos todo a pulmón, y todo lo que hicimos por el simple hecho de tener un lugar calentito, desde las 11 a las 15, tocábamos la guitarra, charlábamos, escuchábamos la radio y hasta se organizaban entre ellos para ayudar a organizar y limpiar el centro, ¿Cómo puede ser que el Estado Municipal no pueda garantizar esto? Sabemos que en Desarrollo Social hay un montón de cosas para repartir, hay colchones guardados. La falla está en que no se mira para el costado, siempre se mira para arriba, tienen intereses que desconocemos”. “No queríamos que la muerte de Fabián pase desapercibida, porque la gente se muere y nadie se entera, salen con estadísticas, con números, pero la situación es la misma, porque dicen que hay 125 personas que todos los días duermen en la calle, y todas están en riesgo constante de ser Fabián”, sentenció Domínguez.

(Imagen ilustrativa)