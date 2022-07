Martín Ferlauto deberá ir al Concejo a dar detalles del Reconocimiento Facial

El sistema de reconocimiento facial y el software que permitiría la detección de prófugos de la Justicia volvió a estar en agenda, luego que la Comisión de Legislación acordó citar al Secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, para que dé más precisiones del Proyecto luego de leer los informes de Legal y Técnica, Seguridad y Hacienda.

La reunión de los ediles duró pocos minutos más de una hora, en la misma, Agustín Neme (del PRO) sostuvo que el sistema “es una herramienta de suma importancia para seguir incorporando tecnología al servicio de la seguridad de los vecinos, tecnología que es utilizada en muchos países del mundo al igual que en provincias y municipios del país. Algo muy interesante surge del informe de legal y técnica, que tiene que ver con la importancia de cuidar los datos y los derechos de las personas. Para nosotros es muy importante trabajar sobre este expediente, que hayan llegado estos informes y que tengamos la información solicitada para tomar una decisión al respecto”

Por su parte, Horacio Taccone, presidente del Bloque Acción Marplatense, propuso dejar el expediente en comisión y convocar a Ferlauto, para evacuar dudas. “Cuando uno se quema con leche, ve una vaca y llora. A este bloque todo lo que pasó con el expediente de fotomultas, nos dejó quemados y no nos gustaría que nos vuelva a ocurrir, por eso quiero mocionar que el Secretario de Seguridad concurra a esta comisión de forma rápida, a los efectos de evacuarnos dudas. Nos parece que puede ser muy conveniente, para argumentar y discutir sobre las formas, el fondo que es complejo, pero que mejor de hacer después de escuchar al secretario de seguridad, va a ser mucho más productivo”.

Asimismo, Marianela Romero de la UCR reconoció que es necesario trabajar en la redacción del proyecto para que quede clarificado de qué manera se llevará adelante la contratación del software.

Por su parte, el edil del Frente de Todos, Vito Amalfitano, sostuvo: “este proyecto no tuvo debate. Desde nuestro Bloque se propuso una jornada de trabajo, con participación de todas las partes, y de forma inédita se decidió archivar la propuesta. Nosotros queremos que exponga el Secretario de Seguridad sobre el tema, pero además queríamos una jornada de trabajo que se archivó. Dejo sentado que este tema no se debatió, como se debía y en la Comisión de Seguridad se aprobó casi a libro cerrado. Por lo menos recibimos con beneplácito que finalmente se haya escuchado el pedido para que se convoque a una licitación pública y que no salga por contratación directa. En cuando a los informes presentados, el de hacienda se recibió hoy a las 8 de la mañana, y no se sabe cuánto le va a costar esto a los vecinos de Mar del Plata; el Secretario de seguridad reconoce que esto implica vulnerar derechos, debemos escucharlo para ver qué derechos se vulneran; y con respecto a la respuesta de Legal y Técnica, nos dio la razón en muchos cuestionamientos, porque pide organismos de control interno, garantizar la eliminación automáticamente datos biométricos, de personas que estén involucradas en delitos”.

Finalmente, la edil Verónica Lagos del Frente de Todos dijo: “Nosotros acá lo que tenemos es una clara violación al derecho de la intimidad, y lo dice claramente el informe de Legal y Técnica., y es algo en lo que todos vamos a acordar. El informe de hacienda es recontra abierto, merece estar más cerrada la forma. El fondo de las cosas es muy complicado, estamos hablando de una coalición de derechos, vs una propuesta de política de seguridad que no surge de la lectura del expediente”.

De manera unánime se acompaño la moción de Taccone, y se espera que el Secretario de Seguridad, Martín Ferlauto el próximo lunes esté en el Recinto de Sesiones del Concejo