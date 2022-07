Obras Sanitarias trabaja para mejorar el escurrimiento

Operarios de Obras Sanitarias encararon esta semana intervenciones específicas en distintos tramos del Arroyo Corrientes buscando, con acciones de perfilado, profundización y limpieza, dejar liberado el cauce en algo más de 3.000 metros para acentuar su correcta funcionalidad y evitar, de esta manera, posible anegamientos en barrios situados en el costado sur de la ciudad.

“Si bien el mantenimiento de escurrimientos superficiales no es responsabilidad de OSSE, desde mediados del año 2017 colaboramos interviniendo exclusivamente en sectores puntuales de la cuenca del Arroyo Corrientes. Se trata de sectores en inmediaciones del Bosque Peralta Ramos que hemos seleccionado por reunir características adecuadas para ser mantenidos con el personal y equipamiento que disponemos”, informaron desde el Área de Pluviales de Obras Sanitarias no sin dejar de remarcar que no es posible actualmente trabajar en puntos más alejados a la zona de intervención dado que se requiere de un estudio hidráulico aprobado por Provincia atento a que el cauce en esos lugares presenta una “densa vegetación y condiciones de fondo inexploradas”.

La extracción de sedimentos y perfilado del cauce tiene por objetivo mantener la velocidad de escurrimiento sin modificar la conducción natural que –por ejemplo en este caso puntual- comprende los tramos más cercanos a la acometida del arroyo al mar.

Las intervenciones en cuestión, que actualmente hacen eje en la bifurcación que se genera por Diagonal Estados Unidos desde el Bosque Peralta Ramos en el cruce con Saenz, involucran a los agentes para los espacios de limpieza manual pero también a maquinaria pesada, retroexcavadora 4 x 4, camiones y carretones que, precisamente, sirven al traslado de los equipos de mayor porte. De todos modos, desde Obras Sanitarias se recordó la necesidad de que la comunidad asuma su parte en la importancia de mantener libre el cauce de los arroyos, algo tan fundamental como las tareas de desmalezado y retiro de basura.