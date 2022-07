Marina Sánchez Herrero le pone glamour a la política marplatense

Bajo la consigna de no repetir ninguna prenda, la presidente del Concejo Deliberante llegó para subir el nivel de vestimenta y darle, al menos con la ropa, prestigio al poder que maneja. Entre la Facultad de Derecho y el Recinto de Sesiones, Marina Sánchez Herrero tiene buen gusto y elegancia. Se anima a todos los tipos de prendas, telas y estampados. Si bien es criticada por su falta de austeridad por muchos, es envidiada por sus perchas, por otros. El camino de la rosarina en Mar del Plata recién empieza. La “primera dama” ya está en campaña para “algo”, no se sabe muy bien qué. Algunos dicen que pretende ser candidata por la UCR a la intendencia en el 2023, otros aseguran que el Consejo de la Corte Provincial de Justicia. Mientras tanto, ella se viste bien y tiene una agenda atareada en la ciudad que adoptó como propia, poniéndole un poco de glamour a la política marplatense.

Fiorini: Rompe familias y amistades

Que el ex Senador Lucas Fiorini, pegó un salto al Frente de Todos (después de pasar por Juntos y por el Frente Renovador) no es novedad para nadie. Que se lo vio en fotos, meta abrazo y sonrisa con Fernanda Raverta tampoco lo es. Ahora, que Raverta corrió su reconocido hoy ex prensa, pone como tal a la mano derecha de Fiorini, Martin Abonjo es políticamente fuerte. Dicen los rumores que Pérez pasó a trabajar en el Museo Mar. También dicen que los hermanos Abonjo ahora quedaron en los polos opuestos de la política, uno con la Cámpora y otro con Milei.

El radical que dio el paso, de verdad

El senador provincial Ariel Martinez Bordaisco se convirtió en flamante consejero de la Magistratura Bonaerense. Según dicen, el Senado de la Provincia de Buenos Aires, realizó un trámite express y designó a sus tres consejeros de la Magistratura titulares y sus tres suplentes; entre ellos el ex presidente del Concejo Deliberante local y mano derecha de Maximiliano Abad. El radicalismo marplatense prepara alfiles y espera la jugada maestra para avanzar en los más alto estrados del poder.

Eduardo Leitao también cobrará las vacaciones no gozadas

Eduardo Leitao se suma a la lista de los funcionarios de la gestión municipal anterior que reclamó ante la Justicia sus vacaciones no gozadas, y le dieron el visto bueno, en primera instancia, para que pueda cobrarlas. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 hizo lugar a la demanda de Leita y, según el falló reconoció el derecho de Leitao “a percibir una compensación por el monto equivalente a los días de licencia anual que le correspondían por el año 2018 y la parte proporcional por el año 2019 en que se produjo su cese por renuncia”. Entre los argumentos, la Justicia aseguró que el derecho del ex funcionario municipal a percibir la indemnización por la licencia anual no gozada tiene reconocimiento legal, y por consiguiente le ordenó al Municipio a abonar la suma requerida dentro de los próximos 30 días. Fuentes oficiales aseguraron a este medio que el Municipio apelará el fallo; pero no es la primera vez que sale un fallo judicial en primera instancia para algún funcionario del ex intendente Carlos Fernando Arroyo. El juez Marcerlo Fernandez ya le dio el ok a Gustavo Gil de Muro, Patricia Lenis, Cristian Tait, Susana Rivero y Jorge Alí.