Santín orgulloso del crecimiento del empleo en el rubro gastronómico

Según datos oficiales de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), la gastronomía y la hotelería son las áreas que más trabajadores incorporaron. UTHGRA Mar del Plata inspecciona más de 20 establecimientos por día “contra el trabajo en negro y la media jornada mentirosa”.

Los últimos datos de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) marcan un sostenido aumento del empleo y detallan que la gastronomía, como así también la hotelería, están entre las áreas que mayor cantidad de trabajadores incorporaron, un “interesante repunte que no puede ser ensuciado por la informalidad”, planteó UTHGRA Mar del Plata.

Según datos oficiales, el número de personas con trabajo registrado en el ámbito formal privado es de 12.600.000, lo que marca un nuevo mes de crecimiento, el número 15 de manera consecutiva. Desde 2012 no se verifica un periodo tan extenso de incremento mensual.



“De acuerdo con este relevamiento, el sector con mayor crecimiento mensual fue la gastronomía y la hotelería, con un 1,3% de incremento, dato que celebramos en medio de la recuperación de la actividad y que buscamos que sea acompañado por una caída de la informalidad que persiste en nuestro sector”, expresó el secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín.

Equipos de trabajo del sindicato vienen sosteniendo un promedio de 20 inspecciones diarias -o más- en distintos establecimientos, en algunos casos junto a agentes del Ministerio de Trabajo o AFIP. Se apunta a detectar y revertir “el trabajo en negro y la media jornada mentirosa”, entre otras irregularidades, para encaminar la correcta registración laboral de cada trabajador y trabajadora.

“Asumimos hace 6 meses y en este tiempo logramos blanquear a más de 800 trabajadores y encuadrar correctamente a más de 150 trabajadores temporarios. Seguiremos en la calle para dar vuelta la informalidad y hacer valer los derechos laborales de todas y todos los trabajadores gastronómicos y hoteleros. No hay excusas, deben ser registrados como marca la ley”, afirmó el secretario general tras una nueva ronda de inspecciones realizada esta semana.

Santín celebró la recuperación del empleo en la gastronomía que remarca la última Encuesta de Indicadores Laborales, pero advirtió que “de ninguna manera el trabajo puede crecer a costa de la informalidad; no se puede ensuciar este repunte tan positivo con maniobras que dibujan la correcta registración laboral de las y los trabajadores”.

A su vez, el secretario general ponderó el lanzamiento del Programa Fomentar Empleo que esta semana presentó el Ministerio de Trabajo de la Nación en Mar del Plata, una herramienta que “puede ser muy productiva” y que permitirá capacitar en oficios del sector a personas sin trabajo, para conectarlas con empleadores que accederán a importantes beneficios que contraten a nuevos trabajadores y trabajadoras. Para ello, autoridades del Ministerio visitaron el Centro de Formación Laboral de UTHGRA Mar del Plata, uno de los espacios que sería tenido en cuenta para las capacitaciones del programa.

Por último, a modo de balance del primer semestre al frente de UTHGRA Mar del Plata y tras la difusión de estos datos, el dirigente subrayó: “Nos enorgullece que la actividad se recupere y que crezca el empleo a un ritmo que hace tiempo no se daba. Trabajamos para que eso ocurra. Sin embargo, todavía no cumplimos con todas las expectativas, falta mucho. Pero dejamos y vamos a seguir dejando lo mejor de cada uno de nosotros para poder mejorar día a día la calidad de vida de nuestros compañeros y compañeras”.