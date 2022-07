Carlos Freijo: “Todo está muy frenado por la incertidumbre en el precio de los vehículos

En el marco de la política de restricción a las importaciones que afectó durante este año a varios sectores de la economía, entre ellos al automotriz, Carlos Freijo, gerente general de la Cámara Automotor, en diálogo con “el Retrato…” manifestó su preocupación por la falta de ingreso de autopartes y repuestos. “La gente no quiere invertir porque está con la expectativa del dólar mientras que las industrias están paradas porque no tienen los insumos que necesitan y tomar más personal es imposible por las cargas que hay. Frente a ese panorama, no se toma una decisión adecuada para poder reactivar todo”, analizó.

En tal sentido, Carlos Freijo, gerente general de la Cámara Automotor, en diálogo con “el Retrato…” analizó la situación del sector, se refirió al incremento de los precios, a las restricciones en el ingreso de auto partes y resaltó que “estos días está todo muy frenado por la incertidumbre en el precio de los vehículos” como así también aclaro que las mínimas operaciones que se están haciendo son bajo el respeto del precio convenido hace días atrás.

“El principal problema del sector es que se cerraron las importaciones y que no entran autopartes ni repuestos de motor, lo cual generó demora en las operaciones, ya que muchos vehículos no se pueden poner en condiciones por esta problemática. Hay muchas personas que tienen sus autos parados desde hace más de tres meses en los talleres de chapa y pintura porque les falta algún elemento”, sostuvo.

El gerente de la Cámara Automotor, Carlos Freijo, detalló que “el problema es que no hay dólares supuestamente, pero justamente este es el sector de la producción del país” y añadió: “Si frenamos el comercio y la industria porque supuestamente no hay dólares, habría que buscar la manera que aparezcan los mismos para seguir incentivando la producción, que es lo que va a generar divisas”.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre la cantidad de patentamientos realizados, respondió que se han hecho entre un 7 y un 12 % más que en el 2021 para esta época. “La gente sigue apostando y sigue tratando de hacer sus operaciones”, comentó al mismo tiempo que cuestionó que “siguen aumentando los impuestos y actualizando los valores para recaudar”.

“Por un lado aumentan los costos y, por otro, disminuye la rentabilidad de las empresas. La gente no quiere invertir porque está con la expectativa del dólar mientras que las industrias están paradas porque no tienen los insumos que necesitan y tomar más personal es imposible por las cargas que hay. Frente a ese panorama, no se toma una decisión adecuada para poder reactivar todo”, concluyó Freijo en conversación con “el Retrato…”