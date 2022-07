Manifestación de amigos y familiares reclamando ¡Justicia! por Mora Negretti

Amigos y familiares de Martín Mora Negretti se manifestaron en la esquina donde el jóven de 30 años fue asesinado de una puñalada, en la zona del Paseo Aldrey (Rawson y Sarmiento), el pasado 19 de junio. El reclamo fue uno y fue fuerte: Justicia y seguridad en la zona. Además, se juntaron firmas para bajar la edad de imputabilidad.

“Él estaba divirtiéndose, estaba buscando eso. No vendía droga, no mató a nadie. Mi hijo no murió de una puñalada, fue un ensañamiento, fueron 6 y quiero que esta gente se pudra en la cárcel“, sostuvo Luis Mora Negretti, el padre de la víctima. Asimismo, agregó que desde la Departamental nadie lo llamó ni se acercó, por eso, pasadas las 16, la manifestación se movió a la puerta de la Jefatura Departamental Mar del Plata, ubicada en Entre Ríos y Gascon.

“Sobre la causa no me voy a involucrar, por eso puse un abogado para que se ocupe y haga su trabajo. Agradezco todo el apoyo a los periodistas y a la comunidad“, dijo Mora Negretti, e insistió: “No me abandonen. Esto va a ser importante para todos”.

La familia de Mora Negretti está representada legalmente por el abogado Julio Razona.