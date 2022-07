Grabois le pidió el Salario Básico Universal a Batakis: “Cazá la birome”

Antes de que asuma esta tarde como ministra de Economía, Juan Grabois le pidió a Silvina Batakis, la implementación del Salario Básico Universal que impulsa desde hace semanas y que este sábado destacó la vicepresidenta Cristina Kirchner durante el acto en Ensenada.

“Cazá la birome”, le pidió esta mañana el dirigente social a la nueva titular de la cartera económica, luego de que la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, confirmara anoche la designación de Batakis frente al Palacio de Hacienda.

Asimismo, esta mañana Grabois apuntó que no felicitará a la nueva ministra de Economía cuando asuma su cargo, ya que espera que Batakis implemente el Salario Básico Universal, proyecto presentado en la Cámara de Diputados de la Nación a mediados del pasado mayo.

“Querida Silvina Batakis te banco fuerte pero no te felicito; eso de andar felicitando designaciones no me cabe; me reservo las felicitaciones para cuando implementes el Salario Básico Universal”, sostuvo en las últimas horas el referente de Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Grabois ya habló hace unas semanas de su propuesta de implementar un Salario Básico Universal con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner quien le dio el visto bueno al proyecto que impulsa el dirigente social.

“Creo que tenemos que también empezar a discutir la necesidad de un ingreso universal básico”, expresó Cristina Kirchner el pasado sábado durante el acto que se desarrolló en la localidad bonaerense de Ensenada.

Según explicó la vicepresidenta el fin de semana, debe debatirse el Salario Básico Universal ya que “el ingreso mensual es de 22.770”, en donde hay “personas nexo” que actualmente “cobran 41.540 pesos”.

“Tenemos que empezar a rediseñar esta política y pensar en un ingreso universal básico que no dependa del favor de nadie”, subrayó la segunda mandataria tras respaldar la propuesta que el dirigente social esta mañana le pidió a la nueva ministra de Economía.

La vicepresidenta Cristina Kirchner apoyó el proyecto del dirigente Juan Grabois de implementar un Salario Básico Universal.

Por su parte, Grabois recientemente arribó a la Legislatura bonaerense para debatir mano a mano con el secretario General de La Cámpora y ministro de Desarrollo a la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque sobre el Salario Básico Universal.

El funcionario bonaerense acompañó el proyecto del referente del MTE y presentó la iniciativa junto al dirigente social en el recinto de la provincia de Buenos Aires, a mediados del mes pasado.

“No vamos a resolver el problema de fondo, lo vamos a sacar de la emergencia”, remarcó Larroque hace unos días en la Legislatura bonaerense, respecto al proyecto que busca implementar un Salario Básico Universal.

Salario Básico Universal: en qué consiste el proyecto de Grabois

El proyecto propone brindar un ingreso a personas desocupadas de la economía informal, que esten inscriptas en la categoría A del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes o se encuentren anotadas en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo.

“Hay que reconocer que en la economía argentina coexisten tres situaciones: la primera es el trabajo formal asalariado; la segunda, ser cuentapropista o autónomo con ingresos altos; y tercero, el problema que debe solucionar el Estado, que es generar una economía popular organizada, hasta que pueda subir a otra categoría”, planteó Grabois como argumento para implementar el Salario Básico Universal.

La iniciativa, que fue presentada a mediados del pasado mayo en la Cámara de Diputados de la Nación, llevó las firmas de varios diputados nacionales pertenecientes al interbloque del Frente de Todos.

El dirigente social, Juan Grabois, impulsa hace semanas el proyecto que busca implementar un Salario Básico Universal.

Entre ellos, se encuentran los legisladores Itai Hagman, Natalia Zaracho, Leonardo Grosso, Federico Fagioli, Claudia Ormachea, Mara Brawer, Carlos Selva, Mónica Macha, Hugo Yasky, Pablo Carro, Juan Carlos Alderete, Carolina Yutrovic y Graciela Landriscini.