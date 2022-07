El próximo jueves, el presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur), Sebastián D’Andrea, visitará la Comisión de Ambiente, en el Concejo Deliberante para exponer acerca del nuevo pliego de licitación de la operación y el mantenimiento del predio de disposición final de residuos. En relación a esto, el edil de CREAR, Alejandro Carrancio, en diálogo con “el Retrato…” dijo: “La situación actual del predio de disposición final de residuos es muy mala, lamentablemente desde la salida del CEAMSE el predio está en un total abandono, tuvo y deterioro visible”.

En este sentido agregó: “ahora ingresó un nuevo pliego en el cual se van a tratar las condiciones en las que se podría hacer una licitación para la prestación de la disposición final de residuos, pero, en principio, lo estamos estudiando, lo que vemos es que el pliego tendría algunas cosas para corregir que seguramente en el transcurrir de las Comisiones lo iremos discutiendo, porque realmente el predio necesita estar en otras condiciones de las que está ahora”.

“No es que se perdió tiempo, lo que pasó es que veníamos de tener un predio en donde se estaba trabajando muy bien y se involucionó”, sostuvo el Concejal, y agregó: “En la comparativa, de cuando se fue CEAMSE a lo que hay hoy es tremendo, hoy más que un predio de disposición final, tenemos un basural a cielo abierto. Me parece que retrocedió en varias conquistas y avances de lo que fuimos teniendo”

Consultado sobre los puntos que no pueden faltar a la hora de evaluar una próxima empresa que se disponga a trabajar en el predio, Carrancio dijo: “en primer lugar debe respetar toda la normativa vigente en materia ambiental, que es clave; debe explicar qué tratamiento le dará a la basura, que procesamiento le da a los líquidos lixiviados; también debe haber una contención y una explicación sobre la tarea social, por las familias que lamentablemente viven allí; este pliego no dice nada de eso, acá se venía trabajando muy bien con CEAMSE y con la Diocesis de Mar del Plata, con el Obispo Gabirel Mestre. Todo eso hay que reverlo porque no puede faltar, al igual que las campañas para que se vuelva a separar en orígen”, sostuvo el edil y agregó: “Es importante que las condiciones en las que hoy se encuentra el predio mejore”.

Finalmente, en relación a los 62,9 millones de pesos mensuales que se prevén gastar en la empresa que gane la licitación, Carrancio dijo: “todavía no entré tanto en la cuestión numérica, pero sería un valor que estaría bien, seguiremos estudiando y buscando que es lo mejor”, sentenció el concejal.