Fernando Rizzi se planta en el proyecto para no dejar fumar en locales gastronómicos

La Defensoría del Pueblo presentó un proyecto en el Concejo Deliberante y se instaló la polémica en Mar del Plata. El defensor Fernando Rizzi, en diálogo con “el Retrato…” defendió y el proyecto y explicó: “la Ordenanza actual tiene una redacción ambigua”

“Nosotros entendemos que se debe dejar aclarado que los lugares cerrados no pueden estar exceptuados en la prohibición de fumar” manifestó y agregó: “en principio, está Ordenanza vigente no es aplicable a los decks, solamente es para locales comerciales, el deck tiene su regulación a parte“.

“Por otro lado la Ordenanza actual exime de la prohibición de fumar a salones de fiestas, lo cual nos parece un error porque son lugares cerrados, y a balcones, terrazas y patios aunque estén cerrados”, sostuvo el Defensor del Pueblo.

En relación a las críticas que recibió el proyecto Rizzi aseguró: “Mar del Plata debe ser la ciudad de los derechos de todos, de los fumadores y de los no fumadores. Obviamente el no fumador tiene derecho al cuidado de su salud y a disfrutar de los mismos lugares que disfrutan los fumadores, por lo tanto, en lugares cerrados no se puede fumar y si son terrazas, patios y balcones abiertos donde corra el aire, con ventilación natural, está bien. En eso estamos de acuerdo “.

“En principio, si los decks son abiertos, no hay inconvenientes, si son cerrados, son lugares cerrados y por ende no se puede fumar. Pero los decks no están dentro de esta Ordenanza“, recalcó Rizzi y agregó que la intención del Proyecto es “aclara el texto y eliminar de la eximición de la prohibición de fumar a los salones de fiestas. Hoy en día, no se fuma en los salones de fiesta porque los dueños no lo permiten pero la Ordenanza dice otra cosa” sentenció.