“Es una falta de respeto a Jujuy” dijo Gerardo Morales tras la visita de Alberto a Milagro Sala

A Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy, no le gustó nada que el presidente Alberto Fernández haya cancelado parte de su agenda para visitar a Milagro Sala por la trombosis venosa profunda que la mantiene internada desde el pasado lunes.

Así lo hizo saber en el marco de la inauguración de la Escuela Secundaria 48 en Alto Comedero, cuando durante su discurso consideró que fue “una falta de respeto” al pueblo jujeño que el mandatario sólo haya viajado para realizar una “visita personal” a la líder de la Tupac Amaru.

“Me duele que el Presidente haya estado acá haciendo una visita personal y no me haya visitado. Inclusive lo estaba esperando en mi despacho. Comparto que tendría que estar en este acto. En medida que el país no rompa esta cultura de la grieta y de gobernar para las facciones, nos va a ir mal como pueblo. Y esto se ha profundizado hoy”, advirtió Morales durante su discurso.

El presidente Alberto Fernández visitó a Milagro Sala, internada por una trombosis venosa profunda en su pierna izquierda, en la clínica Los Lapachos, de San Salvador de Jujuy.

El presidente Alberto Fernández visitó a Milagro Sala, internada por una trombosis venosa

Acto seguido, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) enumeró las acciones de su gestión para lograr proyectos como el conseguido con la apertura de un nuevo establecimiento educativo en Alto Comedero. “Para muchos que no conocen lo que tuvimos que hacer acá en Jujuy para lograr estos proyectos, lo primero que tuvimos que hacer fue poner orden democrático y restablecer la paz. Más de una década de violencia y corrupción, liderado por personas que están presas y que tienen que seguir presas”, apuntó Morales.

Visiblemente molesto por la actitud del presidente Fernández, el gobernador Morales le pidió “que no gobierne para una facción y que gobierne para todo el pueblo argentino”. Y agregó: “Y que tenga la tolerancia de que venga a Jujuy, a una provincia gobernada por alguien que piensa diferente. No importa que pensemos diferente”.

“El camino es el diálogo, no la grieta. El camino es la tolerancia, no esta falta de respeto, no ya a un gobernador, sino a la provincia de Jujuy por parte del presidente de la Nación. Espero que reflexione y nos visite y respete como pueblo”, subrayó Morales.

Apelando a su “convicción humanística”, el mandatario jujeño deseó que Milagro Sala “recupere su salud” a la brevedad. Aunque fiel a su postura opositora a la dirigente social, aclaró: “Que se mejore, pero para que siga cumpliendo la condena que tiene en una cárcel común”.

El evidente enojo de Morales surge de la visita que el Presidente le realizó a Milagro Sala, el gobernador de Jujuy resaltó: “Milagro Sala es una delincuente condenada por corrupción y por haber esclavizado a los pobres con violencia. Le pido que gobierne para todo el pueblo argentino y no solo para una facción”.

“Le pido a la Corte que empiece a enmendar las barrabasadas”, solicitó Fernández a los tribunales de Jujuy y a la Corte Suprema luego del encuentro con Sala, durante una conferencia de prensa en la que calificó a la dirigente social condenada por diversos delitos como una “perseguida política”.