La hipocresía hecha infracción de tránsito. ¿El objetivo?: recaudar lo más que se pueda

Con bombos y platillos, el Gobierno Municipal aseguró que durante los primeros 20 días de junio se labraron 11.716 actas por infracciones de tránsito, de ellas casi 4 mil las labraron las nuevas “Patrullas Municipales”. Esto quiere decir que las flamantes Patrullas Municipales, que dependen de la Secretaría de Seguridad, tienen un objetivo: recaudar. Lo que más se pueda, sin límite. Siempre.

Acompañados por un polícía de la bonaerense, empleados municipales, que no son agentes de tránsito detienen la marcha en doble fila de las camionetas ploteadas con el logo del municipio, ponen muchas veces conos naranjas, y comienzan a infraccionar a los vehículos que olvidaron pagar el estacionamiento medido.

Los tradicionales “zorros”, que al igual que las patrullas, solo se ven en el microcentro de la ciudad, parecieran que están en vano recorriendo la ciudad. Porque, además que el municipio invirtió dinero en las patrullas, los agentes de tránsito poco hacen por los infractores, más allá de los olvidadizos del estacionamiento medido.

Si hay alguien en doble fila, los zorros no hacen nada. En las cuadras donde hay trapitos, no pasan caminando. Si hay invasión de senda peatonal ni lo registran. Su único objetivo y función es chequear si las patentes de los autos que están estacionados están en el sistema con estacionamiento pago, sino, la multa se pega en el vidrio.

Según informó la Secretaría de Prensa del Municipio, de las casi 12 mil actas por infracciones de tránsito que se labraron: 5988 las hicieron los agentes de tránsito; 3.512 actas labradas por agentes de la Patrulla Municipal, 1.624 fueron actas electrónicas de estacionamiento medido y 592 actas labradas a través de los registros fílmicos del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

¿Cuál es el límite de la recaudación? ¿Con qué vara se mide qué infracción es peor que otra? ¿Porque multan solo a quienes no pagaron estacionamiento medido y nadie hace nada por la doble fila? ¿Acaso la doble no puede ocasionar siniestros viales y los no que pagan estacionamiento medido si? ¿Cobrar multas, educa a los marplatenses en materia vial?. Preguntas sin respuestas en un Ejecutivo que poco hace para mejorarle la vida a los marplatenses y batanenses