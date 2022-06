El homicida de Horizonte del Sol sigue prófugo y avanza la investigación

Conforme con el paso del tiempo, se va a aclarando la situación que se vivió en la madrugada del domingo en Horizonte Club de Playa, cuando Juan José Piero Pinna (conocido también por “el Faraón del pollo”) ultimó a Maximiliano Rhil, e hirió a Ariel Jesús Núñez.

La Fiscal de la causa, María Florencia Salas, pidió a la Justicia de Garantías la detención de Piero Pinna, en diálogo con “el Retrato…” sostuvo: “Nosotros estamos abocados 100% al hallazgo y la detención del prófugo por el homicidio de Maximiliano Rhil“.

“Los datos que tenemos es que por motivos de un evento que se estaba desarrollando en el Balneario Horizonte, un cumpleaños donde el prófugo había ido acompañando a su novia, atento a que él no estaba invitado y no era tan conocido por el grupo de gente que estaba invitada a este cumpleaños, se produce una pelea entre él y otro individuo de apellido Núñez, que termina lesionado en una pierna, pero acá tengo que aclarar que la víctima dice que él no sabe cómo se lesiona la pierna, y no implica la persona que está prófuga cómo autor de ese hecho, por lo tanto estamos solamente con la investigación del homicidio agravado por el empleo de arma”.

“Núñez se quiebra el tobillo, algunos testigos del cumpleaños dicen que es una agresión proveniente del imputado del homicidio. La propia víctima dice que él se trastabilla, lo empujan, no es clara la situación donde se provoca la lesión. En ningún momento lo implican al prófugo cómo autor, por lo tanto yo no puedo hacer una imputación sino hay una víctima que diga que esa persona lo lastimó” explicó la fiscal de la UFI 1 de Mar del Plata.

Asimismo, la fiscal aseguró que la intención de Maximiliano Rihl era “calmar los ánimos“. Asimismo agregó: ” Algunos testigos le recriminaron al prófugo la actitud de discutir en un cumpleaños que era familiar, había chicos menores. El prófugo se va hasta su auto, extrae del interior un arma y efectúa nueve detonaciones, cuatro sobre el cuerpo de la víctima fatal, conforme a la información que tenemos recabada, disparó sin mediar palabras. No hubo discusión previa entre ellos, altercado, nada, no discuten. Rihl le recriminaba está actitud combativa dentro del evento. Nada amerita que el imputado le pegara cuatro tiros, porque la situación que se dió no fue entre ellos dos, Rihl lo acompañó para que se termine la pelea, de ninguna testimonial surge que la víctima lo haya increpado“.

“La policía científica recolectó 9 vainas servidas, calibre 9 mm, cuatro de ellas impactaron en el cuerpo de la víctima, en tobillo, rodilla, muñeca y la mortal en la región lumbar ” sentenció la Fiscal.