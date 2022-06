Desde las 0 horas de este martes, rige en al aumento en tarifa de taxis y remises

El viernes, en sesión, el Concejo Deliberante aprobó el aumento del 40% en la tarifa de taxis y remises en el Partido de General Pueyrredon. La ordenanza fue promulgada por el Intendente Guillermo Montenegro, y desde este martes empezará a regir el aumento.

El aumento en la tarifa, implica que la bajada de bandera de los actuales $150 pase a valer $210 y la ficha (recorrido cada 160 metros) de $10, se fue a $14. Como todos los aumentos de este tipo, la actualización del valor comenzará a regir a partir de las 0 horas del día martes, un día después de la promulgación de la ordenanza.

Un sector grande de choferes no están de acuerdo con el aumento, porque es insuficiente y no se incorporó la tarifa nocturna que solicitaban a modo de incentivo para que los trabajadores quieran salir a recorrer la ciudad de noche. Igualmente, desde Servitaxi aseguraron que seguirán luchando por el plus nocturno, de cada a la próxima temporada de verano.