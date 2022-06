Maxi Abad, un marplatense que se perfila como candidato a la gobernación

Luego del encuentro de La Plata por parte de los “popes” de la UCR, la figura del marplatense Maxi Abad toma mayor fuerza como uno potenciales candidatos a la Gobernación de la Provincia. El actual Presidente del radicalismo hoy por hoy tiene en su haber una fuerte inserción territorial mas que interesante, avalado por la compulsa que lo puso como N°1 indiscutido. El respaldo de ex vicegobernador Daniel Salvador y del actual titular de la convención provincial y ex diputado nacional, Carlos Fernández lo hacen por estos momentos indestructible.

El marplatense llamó a prepararse para “ser una opción de gobierno”

En el acto platense Abad llamó a prepararse para “ser una opción de gobierno”, e hizo un llamado a “La unidad del radicalismo le da fortaleza y previsibilidad a nuestra coalición. Coalición que significó ni más ni menos que la vuelta de la alternancia democrática en la argentina y en la provincia de Buenos Aires. Ahora, esta alianza deberá dar un paso de madurez y experiencia y construir un programa de gobierno, que vuelva a representar a las mayorías” enfatizó.

Posse no se da por rendido y sigue avanzando en la Provincia

Mas que asombrado se vió al referente radical a intendente Gustavo Posse en el acto de este domingo en las puertas del Comité de la Unión Cívica Radical ante la presencia de unas 2000 personas que le pusieron calor a la fría mañana dominguera. La movida, de la mano del dirigente Cristian Echeverría, líder local de la CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires y del Sindicato de Trabajadores de Casino Loterías Agencias e Hipódromos de la Provincia de Buenos Aires (SITACLAH), el encuentro sumó a conocidos dirigentes como Jesús Porrúa, Cristina Coria, intendentes y legisladores bonaerenses, que marca que el radicalismo se ha puesto en marcha, mas allá de los sectores internos.

La demagogia de los políticos no tiene fin

El viernes , y durante un tiempo, se debatió la problemática de las zonas rojas y la necesidad de regular la prostitución en Mar Del Plata. Los ediles, se rasgaron las vestiduras hablando no solo de las personas en situación de prostitución sino también de los vecinos que no eligen tener a personas manteniendo relaciones sexuales en las puertas de sus casas. Nadie se atrevió a decir que eso, hace más de 15 años no pasa. De un tiempo a esta parte las zonas rojas son sinónimo de zona liberada para vender estupefacientes, y ese es el problema. Gran parte de las trabajadoras sexuales ya no usan si cuerpo como mercancía, sino que venden cocaína. A cualquier hora, en cualquier lugar, en todos los barrios. Los ediles lo saben, pero, “no podemos hacer nada contra eso, entonces hablamos de prostitución”, le dijo uno de los 24 concejales a este medio. La prostitución no es delito. La tenencia de estupefacientes si. Mientras la clase política siga siendo hiocrita, y se siga burlando de los vecinos los problemas no se van a resolver. Meter preso o cobrarle multa a quienes ni siquiera tienen domicilio o DNI es seguir escondiendo los verdaderos problemas que necesita una solución urgente.

Telpuk, el hombre de los mil amigos

La política es dinámica, cambiante y sorprendente. Después de ser primer candidato a Concejal y estar muy cerca de entrar, el Comisionado Fernando Telpuk tuvo un encuentro con el Senador bonaerense, Joaquín de la Torre, que está en Mar del Plata por la Pastoral Social. El legislador peronista que está dentro de Juntos por el Cambio, publicó en sus redes una imagen junto al ex secretario de seguridad del Gobierno de Arroyo. “Esta mañana aproveché para conversar con Fernando Telpuk e intercambiar ideas y propuestas para mejorar la seguridad en la Provincia. #MarDelPlata”. Hay dos posibles lecturas políticas, una es que Gustavo Pulti y Acción Marplatense estarían coqueteando con el sector peronista de Juntos. La otra es que Telpuk está buscando nuevos aires donde moverse políticamente. Todo puede ser. El tiempo lo dirá.

El Municipio sigue perdonando deudas… de unos pocos

En la Sesión del Concejo Deliberante se aprobó, sin debate, ni abstenciones, el pedido del Rotary Club Mar del Plata para que se les perdone la deuda en concepto de TSU y OSSE que registra el inmueble ubicado en la calle R. Peña n° 2842. Un fragmento de la Biblia dice “pidan y se les dará“. El intendente Guillermo Montenegro y los Concejales, sin duda son fan de esa frase, por eso aprueban todas y cada una de los condonaciones que llegan al Concejo Deliberante.