Gustavo Posse habló ante 2000 personas en el 131° Aniversario de la UCR en Mar del Plata

Unas dos mil personas se dieron cita ante el Comité de la Unión Cívica Radical en la calle San Martín , para tomar parte del acto que, organizado por Protagonismo Radical Mar del Plata, tuvo como principal orador a Gustavo Posse, actual intendente de San Isidro y uno de los referentes radicales de la Provincia de Buenos Aires.

El diálogo con “el Retrato…” luego de participar del acto frente al Comité, Posse se mostró feliz y satisfecho por “la gran afluencia de marplatenses a este sencilla, pero emotiva celebración de los 131 años del radicalismo”

Al referirse a la reciente reunión de la UCR en La Plata, afirmó que “es la foto de la Unidad en Nación. Hoy los dirigentes tenemos la responsabilidad de trabajar juntos y prepararnos para una elección difícil” , enfatizando que “lo peor lo peor que le puede ocurrir a Juntos por el Cambio, y que esto no viene desde el radicalismo es que ya se ganó, o se gana lo mismo”

“Hoy desde la UCR se está actuando con mucho responsabilidad, con mucho respeto a los afiliados , muy concentrados en nuestro crecimiento , ya que va muy bien lo de Facundo Manes en el caso de la provincia de Buenos Aires donde , donde nosotros ya lo vemos. Él ya hizo su bautismo dentro de la política el año pasado y como candidato electoral”, remarcando en este sentido que “ estamos muy ilusionados por lo que podemos llegar a lograr para el país a través de su candidatura también”

Consultado sobre si las marcadas diferencias entre dirigentes del PRO respecto al y los candidatos de ese sector podrían afectar a Juntos, Posse indicó “No lo creo. No hay manera que alguien trate de salir de Juntos. Es imposible. La sociedad rechazaría cualquier intento porque justamente lo que se ganó es que no se desperdigase el voto”

Dijo que “esto marca el propio proceso que tiene el PRO, del que el radicalismo se diferencia por tener mas cultura par poder resolver sus propios disensos, que ahora está muy avanzado en la etapa de los acuerdos”

Finalmente al referirse si esta etapa significaba el inicio del camino hacia un futuro gobierno radical, Posse señaló que “ recién con Aldana (Echeverria) y los dirigentes jóvenes marplatenses, estábamos charlando que hay una opción de fuerte apoyo al Gobierno de Guillermo Montenegro, pero por otro lado está también el deseo del radicalismo en el sentido de querer gravitar dentro de su ciudad, partiendo de la base que la UCR tiene muy buenas raíces en los períodos que le tocó ser gobierno”, recordando en este caso las intendencias de “Ángel Roig, Elio Aprile, Daniel Katz…entonces esos excelentes antecedentes y todos esos cuadros que siguieron preparados y los que van naciendo, dan la oportunidad a nuevas generaciones que hoy festeja los 131 años del Radicalismo como se hacen muchos puntos del país, y el resultado de todo esto es muy bueno”

Matías Rappallini: Estamos muy bien en la Quinta Sección

Matías Rappallini, intendente de Maipú, quien fue uno de los tantos dirigentes que acompaño a Gustavo Posse en el acto en Mar del Plata, calificó como de “muy emocionante escucharlo a Gustavo y en especial para quienes venimos trabajando desde hace tanto tiempo y concretando estos sueños que la Unión Cívica Radical necesita, especialmente de gente como él”.

Respecto a futuro político del radicalismo, indicio que “Hoy veo la situación de Juntos y especialmente la de la UCR Quinta Sección Electoral, muy bien y que es el fruto de un trabajo” desde hace mucho tiempo , y como todos sabemos el radicalismo es muy fuerte el la Quinta; con muchos intendentes.

Finalmente afirmó que “seguiremos trabajando tras este sueño que queremos todos los intendentes, por un provincia mejor