El papá de Mora Negretti pidió que los menores no recuperen su libertad 

En el marco de la investigación que se sigue en la justicia por el homicidio de Martín Mora Negretti, el papá del joven de 30 años asesinado a puñaladas el domingo a la madrugada en la zona de la vieja terminal de Mar del Plata pidió a la Justicia de Mar del Plata que no deje en libertad a los tres menores que fueron identificados durante la escena del crimen.

“No me vengan a decir que los menores no son partícipes. Mi hijo no murió de una puñalada, tenía seis”, cuestionó Luis Mora en el marco de una declaración con los medios nacionales a la vez que expresó que va a bregar para que los tres nenes de 13 y 14 años “queden encerrados” al sostener que son un “peligro para la sociedad”.

Asimismo, Mora reveló en declaraciones a Radio Mitre que habló con el representante del Ministerio Público Fiscal esta semana, quién le “aseguró que se están aclarando cosas mínimas para poder cerrar la causa y llevarla a juicio” y afirmó: “Por mi hijo voy a hacer justicia. El día del juicio no voy a escatimar, me autorice o no el juez, a que estén todos los medios para que le vean la cara a estos hijos de puta y que se pudran ahí adentro”.

“Yo en el primer puñado de tierra que tiré sobre el féretro de mi hijo, cuando lo enterré, le juré su Justicia hasta mi muerte, hasta el último de mis días”, expresó en una entrevista al diario Clarín Luis, el padre de Martín Mora Negretti y describió al joven como “un chico con proyectos, que estaba por casarse, que tenía un futuro imparable. De trabajo, honesto. Fue criado por dos padres que cobran la jubilación mínima”.

En relación a la noche que fue atacado, expresó: “Festejó con nosotros, cenamos en casa. Contó todas las cosas que quería hacer, era una chispita mi hijo. Nos dijo que iba a venir en el verano a la playa, con sus sobrinos, porque había conseguido un trabajo remoto y podía hacerlo desde cualquier lado. Y después se fue con su novia y con Bruno a festejar con amigos”.

La investigación

Cabe recordar que el joven de 21 años acusado de ser el autor del crimen, Julio Bibbo, se negó a declarar este miércoles ante el fiscal del caso, Leandro Arévalo, haciendo uso de su derecho constitucional de no brindar su testimonio sobre lo ocurrido en la fatídica madrugada en Sarmiento y Rawson y fue trasladado nuevamente a la Unidad Penal 44 de Batán

Asimismo, su pareja, Marilyn Vera González, de 23 años, quien está detenida desde el domingo momentos después del hecho, prestó declaración el martes pasado y reconoció haber estado en el lugar del hecho, tal como se la observa en uno de los videos que constan en la causa, aunque afirmó no haber agredido a las víctimas.

Los investigadores entienden en base a la prueba recolectada que cerca de las 2 de la madrugada del domingo fueron cuatro las personas que bajaron del departamento de Sarmiento y Rawson desde donde previamente se arrojaban bolsas de agua para enfrentarse a las víctimas: Bibbo, Vera González y dos de los adolescentes que permanecen privados de su libertad.

Así, conforme al resultado de las cámaras de seguridad de la zona, Bibbo está acusado de ser el principal agresor y Vera González de haber participado en el ataque, en tanto que los dos menores de 13 y 14 años permanecen alojados en el Centro Cerrado de Menores de Batán en el marco de una medida de seguridad extraordinaria solicitada por el fiscal y convalidada por la Justicia de Garantías del Joven que se mantendrá hasta que los profesionales que los asisten lo consideren pertinente, teniendo en cuenta que por su edad no son punibles.

Así, al menos por dos semanas más, los dos menores de 13 años, que son sobrinos del principal acusado, van a seguir presos a pesar que afirman no participaron del ataque y son inimputables por la edad. Igualmente, se espera que en las próximas semanas recuperen la libertad.

Conforme a ello, desde el Fuero de Responsabilidad Juvenil de Mar del Pata que intervino en la investigación, Marcelo Yáñez Urrutia, entiende que pese a que los adolescentes no fueron los que agredieron, ni asesinaron a Negretti, ni lesionaron al amigo que lo acompañaba durante la pelea, estuvieron presentes y no hicieron nada por impedir el desenlace fatal.

No obstante, mientras los chicos están detenidos serán evaluados por psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales. En base a esos informes la Justicia resolverá su situación. Todo el proceso, que podría extenderse por al menos 20 días, se llevará adelante tanto por el equipo técnico del fuero de menores que depende de la Justicia, como del equipo técnico del Instituto de Contención marplatense en el que se encuentran alojados. Además, intervendrá la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de Mar del Plata y el Servicio Zonal, que depende del gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Todo este procedimiento es fundamental para elaborar una estrategia acorde de llevar adelante una vez que los menores implicados recuperen la libertad. En ese contexto, las principales alternativas podrían ser que vuelvan con los padres, que sean derivados a una comunidad terapéutica o a un lugar de convivencia para que se trabaje con ellos.

Los hechos

Mora Negretti había llegado a Mar del Plata para festejar su cumpleaños y celebrar el Día del Padre. Durante la madrugada del domingo, luego de ver cómo un grupo de adolescentes les arrojaba a él y las tres personas con las que iba diferentes objetos desde el balcón de un séptimo piso, entabló una discusión que subió de tono.

Los ocupantes del departamento bajaron y allí la víctima recibió las heridas que le provocaron la muerte. Si bien en un primer momento se responsabilizó a los tres adolescentes por el crimen, la investigación permitió determinar que el tío de los chicos, Bibbó, fue quien bajó con un cuchillo en cada mano y le asestó las puñaladas mortales.

Por el hecho, también permanece detenida Marylin Vera González, acusada como coautora del homicidio de Mora Negretti, quien prestó declaración indagatoria el martes por la tarde, asistida por la abogada Noelia Agüero.

Todavía restan las pericias sobre los cuchillos que los investigadores secuestraron apenas ocurrió el crimen y en el allanamiento realizado el lunes por la tarde para determinar cuáles fueron utilizados para atacar a la víctima