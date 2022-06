Otra manifestación frente a la Municipalidad: Le reclaman viviendas a Montenegro

Una vez más, el Municipio fue el epicentro de una protesta realizada por las organizaciones sociales que, cortando el tránsito vehicular, le reclamaron al gobierno de Guillermo Montenegro un “plan de viviendas”.

El reclamo tiene que ver con que el municipio no adhirió al plan Nacional de suelo urbano. “Presentamos una nota en el Municipio donde pedimos que agilicen los trámites; el Municipio dice que no tiene tierras y por eso no adhiere al plan Nacional de suelo urbano y nos meten en una interna”, sostuvo Magalí Cornide, referente del Movimiento Teresa Rodriguez (MTR) en diálogo con “el Retrato…”.

En este sentido agregó: “Esto es un plan de lucha por tierra y vivienda.“Queremos que nos atienda el intendente Montenegro. Hay un plan de 45 viviendas, que es poco, pero al menos algo para las familias y para dar trabajo. La respuesta acá solo es que no hay tierras y el secretario Obras municipal nos dice que la decisión de la compra de tierras la tiene Montenegro, por eso le pedimos al Intendente que dé la cara para poder acceder a un techo digno”.

Finalmente, Cordine dijo: “Sabemos de buena fuente que el Municipio tiene tierras, lo sabemos. Tenemos el compromiso del Instituto de la Vivienda de la provincia pero nos meten en la interna porque dicen que el Municipio es el que tiene que pedir el proyecto y poner la tierra”, sentenció.