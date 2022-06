Mar del Plata promocionó su oferta turística en Tucumán

El Ente de Turismo de Mar del Plata realizó una importante acción en la Provincia de Tucumán con el objetivo de promocionar el destino a través de una propuesta original y diferente que consistió en un after marplatense recreado en el Hotel Sol San Javier, ubicado en la localidad de Yerba Buena.

El evento estuvo dirigido a autoridades, medios de prensa e influencers, quienes pudieron vivir la experiencia de estar en un after marplatense, el cual contó con la musicalización del DJ Ezequiel. También hubo degustación de platos típicos de la cocina marinera, elaborados por el chef Mario Alberto Chocobar, teniendo como base los pescados y mariscos.

El bar se convirtió en un lugar con total identidad marplatense, ya que no faltaron los tragos elaborados con gin de algunas de las numerosas destilerías que hay en Mar del Plata y que forman parte de la nueva tendencia en materia de bebidas.

En este contexto, se presentaron videos promocionales con imágenes de los atractivos naturales de Mar del Plata y la variada oferta gastronómica y recreativa que brinda a visitantes y residentes durante todo el año.

Tucumán es el tercer destino que visita Mar del Plata utilizando esta temática. El EMTur continuará esta gira nacional por otras localidades con el objetivo de compartir esta experiencia y posicionar a la ciudad en todos los rincones del país.