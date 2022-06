Neme: “Una ordenanza por la Zona Roja sin sanciones no sirve para nada”

Luego de la Comisión conjunta de las Legislación, Seguridad, y Diversidad, se aprobó por mayoría el proyecto presentado por el Bloque oficialista, Vamos Juntos, se espera que en la próxima sesión del Concejo Deliberante finalmente se convierta en Ordenanza y se se comiencen a regular las Zonas Rojas en Mar del Plata

“es un proceso de trabajo que ya lleva casi un año y medio, todos saben es una problemática de la ciudad de hace más de 20 años, el Intendente Guillermo Montenegro nos pidió al Concejo Deliberante en su conjunto, hace ya hace dos años, que trabajamos en una herramienta que sea una solución para los vecinos para que dejen de padecer las situaciones que viven a diario. Venimos trabajando hace mucho tiempo, ya las discusiones, los proyectos y miradas de todos los espacios políticos están dadas para nosotros las únicas víctimas en toda esta situación son los vecinos, y creemos que una ordenanza de este tipo tiene que tener las sanciones para aquellos no quieran cumplir con los dispuesto”, sostuvo en diálogo con “el Retrato…” el presidente del Bloque oficialista Agustín Neme.

“En términos generales se prohibe la oferta y demanda de sexo en lugares con frentistas. Se determinará una zona para aquellas personas que quieran desarrollar la actividad lejos de cualquier vecino, donde no se generen molestias. Sabemos que habrá un sector que no va querer cumplir esta disposición, por eso necesitamos que haya herramientas de sanción” explicó el edil y agregó “en lo personal, creo que es un día muy importante, y el viernes aún más, porque estamos generando una herramienta a una problemática de más de 20 años”.

Asimismo, Neme dijo: “Desde el Frente de Todos y Acción Marplatense no están de acuerdo con las sanciones que son, en definitiva, multas y arrestos. Nosotros consideramos que esta norma, para una problemática como esta, necesita de sanciones, y ahí no se lograron los consensos, y el viernes se terminará de definir la situación”. Consultado sobre el órgano de contralor que prevé el proyecto de Ordenanza, Neme dijo: “En una problemática como esta, no solo va a intervenir el Municipio, a través de la Secretaría de Seguridad, sino también, tiene que trabajar articuladamente dos áreas más importantes, como son las fuerzas de seguridad, la Policía y la Justicia”.

Finalmente, el edil sostuvo: “hace mucho tiempo lo manifesté, nosotros teníamos una oportunidad histórica, los 24 concejales, para ponernos de acuerdo. Son problemáticas donde hay cuestiones ideológicas que atraviesan esta discusión. Desde el Frente de Todos dicen que nosotros queremos criminalizar y la verdad lejos estamos de eso. Nosotros queremos beneficiar a los vecinos, pero no solo eso, sino que también tomamos varios programas que aportó el Frente de Todos para la comunidad trans. Sabemos que es una problemática que necesita respuestas integrales pero también,normas basadas en el sentido común. Una ordenanza de este tipo, para una problemática como esta, sin sanciones no sirve para nada”, sentenció Neme.