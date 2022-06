Mónica Lence se enfrentó al MTE por terrenos que les “donó” Natalia Russo

En la mañana del miércoles se vivió un momento de tensión en la Sesión Ordinaria del Consejo Escolar entre la consejera de Juntos, Mónica Lence, tuvo un intercambio de palabras con integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) quienes estaban presentes expectantes lo que sucedería con los terrenos que la Familia Peralta Ramos donó con fines educativos a la Provincia de Buenos, pero que ahora se busca cederlos a dicha organización social, de manera ilegítima.

En diálogo con “el Retrato…” Lence contó: “Durante la semana pedimos varios informes que hoy debían rendir en la Sesión, sobre cómo fue esa cesión de tierras porque para nosotros no fueron claras. Nos sentamos para comenzar a sesionar y a los diez minutos, entró todo está turba a de gente que dijeron que no eran del MTE pero tenían viseras y camperas de la organización. Se sentaron, que está perfecto, porque pueden presenciar la Sesión, pero nos llama mucho la atención que en la Sesión pasada, por 5 maestras que vinieron a reclamar los actos públicos presenciales, cerraron la puerta con llave, llamaron a la policía y nos las dejaron entrar. Esta gente entró, con una zona liberada. Entraron, se sentaron, fueron tranquilos, contaron su visión de manera respetuosa y bien. El tema es que yo twitteo una foto, se enojaron y comenzó un intercambio”

Así es como se viven las sesiones en el Consejo Escolar de Gral. Pueyrredon. Así. Apretados por los movimientos sociales en el tratamiento de la sesión ordinaria 1404. Que tratamos? La donación de la Provincia, sin permiso del cuerpo, a Grabois. Nadie va a acompañar?

En esta línea, la consejera escolar oficialista enfatizó: “De todas maneras, esto no tendría que correr de nuestro reclamo que era que la Provincia explique porqué le da Grabois y su gente las tierras que son de Educación y Cultura. Nada más. Es cortísima la bocha“, y agregó:“Me dijeron que me iban a denunciar. Que lo hagan, nada me honra más que el Frente de Todos me denuncie”

En relación a qué sucederá con los terrenos, Lence dijo: “Lo que manifiestan es que es una decisión interministerial. Es decir que la Ministra de Educación de ese entonces, dona o cede los terrenos arbitrariamente a Desarrollo Social para la construcción de viviendas. La Presidenta del Consejo Natalia Ruso lo que dice es que ella está en facultades de ceder las tierras. Nosotros decimos que eso se debió haber tratado en el cuerpo colegiado dónde estamos los 10 consejeros y en la UGD que es el órgano que corresponde para tratar estos temas. Nada de esto pasó. Todo nos lo desayunamos en la Sesión, no se aclaró y todo sigue como antes”.

Consultada sobre la legitimidad de la donación, Lence explicó: “La donación se hizo con Cargo, quiere decir que no puede ser afectada a otra cosa que no sea de Educación, a la Dirección General de Cultura y Educación. Es una donación que Peralta Ramos le hizo a la Provincia. Es tierra de la Provincia pero está afectada a fines educativos, eso es lo que no se respetó. Lo verdaderamente violento no es lo que pasó con el MTE, sino lo que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires hizo con las tierras de las escuelas”

Finalmente, Lence dijo: “Dentro de lo que es el Consejo Escolar y sus competencias tenemos todo hecho por las vías administrativas, pero para que la denuncia prospere debe haber un heredero de Peralta Ramos que lo frené y haga la denuncia, o alguien que actúe de oficio, intervenga e investigue”