Daniela Castro espera mas respuestas de parte del Ejecutivo Municipal

En el marco del debate por el traspaso de la zona roja de Mar del Plata a la zona donde se emplaza el estadio mundialista, Daniela Castro, directora provincial de Políticas de Género y Diversidad, en diálogo con “el Retrato…” expresó que “el estado es quien debe ser responsable y dar respuestas a una población que históricamente ha sido olvidada y abandonada” y apuntó: “A Montenegro le importa muy poco la diversidad y las compañeras travestis trans en situación de calle y prostitución, porque no les da respuestas”.

Daniela Castro, directora provincial de Políticas de Género y Diversidad, en diálogo con “el Retrato…” se refirió a la ley de cupo laboral, a la implementación de la misma en la mayoría de los organismos provinciales como así también a la situación que atraviesan las personas trans y que se encuentran viviendo en la calle en Mar del Plata.

En tal sentido, Castro remarcó que con la ley de cupos se viene “bien”, en tanto desde hace tiempo entre un 50 y 60% de Ministerios y organismos de la provincia de Buenos Aires cumplen con dicha normativa. “Estamos trabajando fuertemente con algunos sectores privados para generar incorporaciones, ya que el cupo trae un montón de cosas, no solo mejora salarial”, precisó.

“Hay ministerios que superaron el tema del cupo, como es el de Mujeres, pero hay otros que les falta llegar al piso. Hay un montón de situaciones igualmente que hicieron que varios de esos organismos no llegaran al cumplimiento total del cupo, que no es un subsidio, sino un trabajo”, sostuvo.

A su vez, añadió que, incluso, se está trabajando en las capacitaciones de dicho sector poblacional, en tanto se ha de tener en cuenta que hay áreas específicas de algunos Ministerios que piden incorporaciones de personas con oficios o profesionales y “lamentablemente la mayoría de la población travesti trans no ha tenido la posibilidad de capacitarse y terminar sus estudios”.

“Es alarmante la situación de calle en Mar del Plata”

Al ser consultada por “el Retrato…” sobre las personas en situación de calle en Mar del Plata, manifestó su preocupación al respecto. “Es alarmante, más allá que el último censo que se hizo en Casa Puente dio que disminuyó el número en comparación con la pandemia. Asustan las bajas temperaturas en Mar del Plata, es mucha la situación de calle y es poco el resultado positivo que le da el estado a estas situaciones”, describió.

“No se hace un abordaje integral desde el estado local. No hay espacios para que las personas puedan llegar con sus compañeros o familias, sino que la mayoría de los casos terminan separándose. La mayoría decide no ir a esos lugares para no separarse de sus familias o vínculos”, apuntó y añadió: “No hay una sola persona que quiera estar con el frío que hace en la calle”.

Situación de las personas trans en Mar del Plata

“Si el Municipio hiciera cumplimiento al cupo travesti trans, la situación sería diferente. No se han hecho incorporaciones en los últimos años en ningún área del municipio de compañeras travestis trans, cuando ha habido una infinidad de contratos”, sostuvo Castro y añadió: “Soluciones hay, pero si seguimos tirando la mugre debajo de la alfombra nunca vamos a solucionar nada”.

En ese contexto, señaló que el tema de la prostitución en las personas travestis trans tiene que ver con que las mismas no tienen otra alternativa de trabajo y tienen que vivir. “El estado es quien debe ser responsable y dar respuestas a una población que históricamente ha sido olvidada y abandonada. A Montenegro le importa muy poco la diversidad y las compañeras travestis trans en situación de calle y prostitución, porque no les da respuestas”, concluyó la directora provincial de políticas de género y diversidad.