¡Volvé Fiorini! Los pollos te necesitan en Crear para no seguir haciendo papelones

Desde que Fiorini abandonó a los pollitos, quienes estaban buscando con desespero un nuevo gallinero. No todos estaban de acuerdo pero el Gallo que abrió la puerta fue Milei, con todo lo que eso implica. Pero el Diputado Nacional en Mar del Plata se llama Juliana Santillan, su ex novia, quien en redes se define como “representante” de la “Libertad Avanza”. Justamente, a través de Twitter, con 16 mil seguidores, anunció que iba a visitar el “stand” que Crear tiene en la facultad de Economía. ¡Pobres! Nunca nadie se imaginó que los presentes cabrían en un remis. Asistieron nada más que 5 personas. Seis, contando a quien filmó el vídeo que más tarde Santillan publicó en su Twitter al grito de “viva la libertad carajo”. Un papelón. ¡Volvé Fiorini, los pollos te necesitan!

La coherencia está presente en la Coalición Cívica

Angelica González, la Lilita de Mar del Plata, presentó un proyecto para regular la presencia de las plataformas de turismo en la ciudad. Mientras tanto, desde la intendencia se cambió el discurso y de no bancar el arribo de Uber se pasó a decir que sería bueno para los marplatenses y turistas. En las últimas horas, fue Bernardo Martin, presidente del Ente Municipal de Turismo, quien se mostró a favor de las aplicaciones, bancando a la edil González. Todos negadores de la realidad. Desde UBER aseguran que la aplicación que desde 2019 está operativa en el Partido de General Pueyrredon y no solo eso, sino que también afirman que les va bien y los marplatenses son consumidores. ¿Por qué siguen negando la realidad? Para no hacerse cargo y ponerse a trabajar.

¿Comenzó la campaña 2023?

Si. Y hace rato. Incluso hay quienes dicen que la campaña termina el día que se termina la votación anterior. Aunque aún falta casi un año para el cierre de lista, las intenciones de los actores políticos locales ya se empiezan a ver con claridad. Las reuniones, en su mayoría secretas, los rumores que se filtran, los acercamientos y alejamientos públicos y las fotos en Instagram todo es determinante para lo que se viene en el 2023. La única valiente que ya sostuvo que sea candidata a intendente de la ciudad fue Fernanda Raverta, quien pisa a todo posible contrincante del mismo partido para no habilitar una elección PASO. Que hará Montenegro es una duda, aunque muchos ya lo dan como candidato entrenandose en un interna a un par Radical, que no será Maximiliano Abad. Seguramente habrá varias sorpresas.