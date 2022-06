Pink Floyd “llega” este sábado al Radio City

Lo mejor de Pink Floyd llega a Mar del Plata es sábado 19 de noviembre con The End y Durga McBroom en el Teatro Radio City.

Desde 1991, The End interpreta la obra de Pink Floyd con una fidelidad asombrosa, recorriendo los teatros y escenarios más importantes de Argentina y Latinoamérica. En sus más de 30 años, la banda pasó por el Teatro Luna Park, Gran Rex, Ópera, Coliseo e innumerables salas de diferentes países.

The Pink Floyd Connection es la gira internacional que reúne a The End y Durga McBroom, la destacada vocalista del grupo de rock inglés liderado por Roger Waters y David Gilmour.