En concurrida protesta reclamaron por más asistencia alimentaria y trabajo genuino

Como en diferentes ciudades del país, en Mar del Plata se llevó a cabo una jornada de protesta y lucha frente al centro de referencia de Desarrollo Social de la Nación en el Unzué. Concretamente se pidió, una vez más, asistencia alimentaria y trabajo genuino.

El pasado miércoles, distintas organizaciones sociales, como el Polo Obrero, el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), Votamos Luchar, Unidad Piquetera, Barrios de Pie-Libres del Sur, iban a tener una reunión con representantes del Ministerio de Desarrollo Social, que nunca se concretó. Por eso, y frente a la falta de apertura de diálogo, la movilización fue masiva.

“Es un reclamo con una contundente movilización. La situación de los barrios no se aguanta más, por eso hay cada vez más gente” sostuvo Walter Orozco, del Polo Obrero en diálogo con la prensa. “Por más que el Gobierno diga que está controlando la inflación, lo que nosotros vemos es que eso no ocurre. El Salario Mínimo Vital y Móvil no aumentó en esos términos porcentualmente. Además, los precios de los alimentos dicen otra cosa. Y falta lo peor porque se van a venir los tarifazos. Hay un cuadro de situación bastante difícil para los trabajadores, y en este contexto creció la cantidad de gente que va a comedores y merenderos”, sostuvo Orozco.

Asimismo, afirmó: “Estamos planteando que la salida es que den puestos de trabajo con un plan de obras públicas o de viviendas. Que no se le pague al FMI y se financie con esa plata, pero no es la prioridad del gobierno. Tampoco hay apertura de programas sociales. Estamos denunciando esta situación”, sentenció.