Repunte: A 5 años de su hundimiento familiares siguen reclamando por Justicia 

En el marco de los 5 años del hundimiento del Repunte, los familiares víctimas de la tragedia realizarán este viernes realizarán una concentración a las 15 horas en el Monumento de los Pescadores, sito en calle 12 de octubre y Avenida de los Trabajadores, a los efectos de recordar lo sucedido. “El paso del tiempo no disminuye el dolor sino que sucede lo contrario, el dolor se va profundizando”, afirmó Gabriela Sánchez, familiar de una de las 10 víctimas fallecidas, en diálogo con “el Retrato…”

En tal sentido, Gabriela Sánchez, hermana de Gustavo, una de las víctimas del hundimiento del Repunte, en diálogo con “el Retrato…” pidió justicia y que se investiguen las verdaderas causas que originaron la tragedia. A su vez, destacó lo que se ha conseguido en estos años en materia de seguridad y se refirió a lo que aún falta por alcanzar.

“Hubo dos situaciones que fueron las que nos apuntalaron después de 5 años. Hace un mes recién se vieron cambios en la causa penal, que ya llevaba 5 años la etapa de instrucción, teníamos miedo que el juez la cerrara ahí y no avanzara. Por otro lado, cuando nos entregaron la investigación que hizo la Junta Nacional de Transporte nos dimos cuenta que técnicamente todo lo que veníamos denunciando era tal cual había sucedido”, explicó.

Asimismo, Sánchez recordó que el 17 de junio perdieron a 10 de sus familiares. “Fue el día más triste y doloroso de nuestras vidas. Junto a ese dolor nació en nosotros la convicción de que teníamos que salir a denunciar la cantidad de irregularidades que permitieron que un barco que no estaba en condiciones saliera a navegar y tuviera el fin que lamentablemente ya conocemos”, remarcó.

Asimismo, Sánchez aseguró: “Siempre dijimos que es una lucha desigual y totalmente solidaria. Desigual, por qué nos enfrentamos a un sistema que siempre se benefició con los hundimientos y tiene todas los recursos para seguir haciéndolo y solidaria porque buscamos que está realidad cambie y los barcos salgan en condiciones a navegar”.

En relación a lo que se conseguido durante este tiempo, Sánchez destacó que “en estos años hemos conseguido que algunas cosas cambien, que existan más controles, que los barcos tengan más seguridad, la doble balsa salvavidas, los trajes de exposición y sobre todo visibilizar la problemática de los hundimientos” como así también que se cree la Junta de Seguridad en el Transporte.

“Luego de dos años realice una investigación técnica sobre el hundimiento del Repunte, dónde se confirmó lo que denunciamos desde el principio, el Repunte no tenía las condiciones para navegar”, remarcaron y agregaron que “el logro más importante es que, a pesar de todo, la causa penal sigue avanzando”.

En relación a la causa penal, Sánchez remarcó: “Hubo un avance significativo, porque se cerró la etapa de la instrucción y comenzaron las imputaciones. Tienen que ir al Juzgado Prefectura, la Armada y los armadores del barco” y añadió que “desde que se notificaron solo presentaron dilataciones y pedidos de nulidades, todo más de lo mismo”.

Por otra parte, hizo hincapié en la acción realizada este jueves en la víspera del 5° aniversario del hundimiento, mediante la cual decidieron pintar una parte del Jardín Municipal N° 1. “Hace 4 años habíamos pintado un mural y en estos días fuimos pintando la otra parte. Fue un acto muy emocionante, porque toda la comunidad educativa se comportó excelente”, indicó.

A su vez, recordó que el primer mural se hizo en el Jardín N° 17. “Que haya un recuerdo material en esos lugares es muy importante, porque cada persona que pasa por ahí va a saber de qué se trata lo que sucedió”, indicó.

“Lo que nos pasó no es fácil, porque con el paso del tiempo no disminuye el dolor sino que sucede lo contrario, el dolor se va profundizando”, remarcó y añadió que estas acciones “ayudan a saber que uno no está solo, que la justicia está avanzando por fin y da esa fuerza para poder seguir” al mismo tiempo que adelantó que, incluso, este viernes realizarán una concentración en el Monumento de los Pescadores, sito en calle 12 de octubre y Avenida de los Trabajadores, a los efectos de entregar algunas ofrendas florales a sus familiares.