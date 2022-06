Santoro sobre los tres despachos en minoría de Zonas Rojas: “Habla del atropello del oficialismo”

Las denominadas “zonas rojas” son desde hace más de dos décadas un problema que atraviesa a muchos vecinos del Partido de General Pueyrredon. De un tiempo a esta parte, el tema se convirtió en eje de discusiones políticas que aún no resolvieron la problemática. Con el agravante que, en la última Comisión de Legislación, ante la falta de acuerdo entre los bloques del Concejo Deliberante, pasaron 3 proyectos referidos al tema a la próxima Sesión del Cuerpo, sin que ninguno de los tres tenga la aprobación por mayoría de los votos. Insólito.

Al respecto, la presidente del Bloque Frente de Todos, Marina Santoro, habló con “el Retrato…” y dijo: “estamos sumamente preocupados, porque fue inédito, nunca se vio una cosa así en el Concejo Deliberante. Habla del atropello del oficialismo y de la actitud antidemocrática, salieron 3 despachos, y ninguno de ellos por mayoría, los tres negativos. No hay antecedentes que en el Concejo haya sucedido algo así, por eso nos preocupa. Le pedimos intervención a la Presidente del Concejo y seguramente al momento de suceder la sesión, que seguramente sea en el mes que está en curso, seguramente vamos a tener un problema al tratar el tema porque no sabemos si gay antecedentes legislativos de algo así”.

“La concejal De La Torre hace más de un año viene trabajando este tema, y habiamos presnetado el que entendúamos que iba a ser el de minoría, como Bloque hablamos de Zonas Seguras, lugares donde las personas que ejercen la prostitución puedan trabajar en zonas donde no hay frentistas, y nos oponemos la planteo del oficialismo de multar o arresto frente a esta situación. Entendemos, obviamente, que hay muchos vecinos preocupados por encontrarle una solución al tema, pero entendemos también que lo que proponemos era una solución, porque además incorporamos programas de inclusión y el planteo de Acción Marplatense, pero ayer Acción Marplatense incorporó un dictamen más, que eso puede suceder en las Comisiones, lo que no puede suceder es que pasen 3 dictámenes todos negativos o que haya más de un dictamen en minoría. Estas acciones legislativas son antirreglamentarias, y ahora el proyecto pasó en Sesión de esta manera que no sabemos si son reglamentarias”, sostuvo la edil.

Asimismo, Santoro explicó que este tema se charlará en la próxima reunión de labor deliberativa, donde se reúnen todos los presidentes de los bloques más la presidente del Cuerpo. “Nos preocupa que no es reglamentario y que ningún dictamen obtuvo la mayoría necesaria, es una cuestión políticamente incorrecta y no reglamentaria. No puede llegar a Sesión un despacho sin mayoría , por eso estamos esperando a ver qué dice la Presidente del Concejo”.

Finalmente, la concejal dijo: “Lo importante también es recalcar que nosotros estamos a favor que haya una solución para este tema, obviamente que la discusión de fondo nos interesa, siempre que sea legal y reglamentaria porque estamos buscando una solución a un problemas de vecinos que sabemos que están en situación de prostitcuión y demás, pero además es un problema que lleva muchos años sin resolverse y lo debemos resolver pero no a cualquier costo, sino de forma legal y reglamentaria”, sentenció.