Felizia negó que se vaya a instalar un Shopping en la Banquina de Pescadores

Después de conocerse los ganadores del concurso de ideas, organizado por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires y el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, para poner en valor, y reordenar la Banquina de Pescadores del Puerto de Mar del Plata, junto con el paseo turístico y comercial; se rumoreó que se instalaría un shopping, perteneciente a la misma firma que ya tiene dos instalados en la ciudad, pero Gabriel Felizia, presidente del Consorcio lo desmintió rotundamente.

En diálogo con “el Retrato…” Felizia dijo: “no se hará un shopping, no me gusta esa palabra, sino un lugar que en términos turísticos, como vienen 5 millones de turistas a Mar del Plata y pasan por el puerto a ver los lobos y los barquitos amarillos, como hacen siempre, tengan un lugar que les permita quedarse más tiempo en el lugar, porque acá vienen pasan y se van”. Consultado específicamente si ese lugar, será propiedad de Aldrey Iglesias Felizia enfatizó: “no, para nada”.

En este sentido agregó: “La idea es refuncionalizar algo que hace muchos años en donde no se hace nada, la idea que tuvimos fue hacer un concurso de ideas que ya lo realizamos con la Facultad de Ciencias Económicas y el Colegio de Arquitectos de la Provincia, y hubo tres premios que ya acordamos y ahora vamos a trabajar de aquí a fin de año para tener los proyectos ejecutivos y ver cual es el proyecto real que lo vamos a hacer de la mano con la comunidad, no es algo que vamos a decidir nosotros solos”.

Finalmente sostuvo: “Si todo va bien, para fin de año tendremos el proyecto ejecutivo y para el año que viene, lógicamente, haremos las licitaciones para las obras, para refuncionalizar los dos estacionamientos más la plaza de los pescadores y el centro comercial de la banquina chica”, sentenció.