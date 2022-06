Florencia Ranellucci le pide al mandatario provincial que ilumine dársenas de la Ruta 88

Alertando a los vecinos de Batán y Mar del Plata, la concejal del PRO Florencia Ranellucci, presentó un proyecto de Comunicación para mejorar la seguridad vial y ciudadana, mediante la colocación de luminarias, señalización y dársenas de acceso, en el tramo comprendido entre Mar del Plata y Batán de la Ruta Provincial N° 88.

En diálogo con “el Retrato…” la edil sostuvo: “Es algo que muchos batanenses y marplatenses transitamos, la semana pasada me reuní con vecinos y me remarcaban que ya no saben con quién más hablar para que resuelvan y puedan iluminar, sobre todo, porque en cualquier momento va a suceder una tragedia y la verdad es preocupante. Cualquiera que camina por ahí, y más ahora que oscurece temprano, ese lugar es un oscuro negro, no se ve nada”

“Entendiendo que está el Parque Industrial que tiene mucha actividad, es el número 5 más grande del país con más de 80 empresas trabajando allí, la afluencia de autos y camiones que transitan la ruta es amplia“, sostuvo la edil y agregó que su reclamo es para los barrios que están antes de llegar a Batán, sentido Necochea. “Esto depende de vialidad de la Provincia y es responsabilidad del Gobernador Axel Kicillof. Yo lo charlé con la contraparte de vialidad de acá y vienen solicitándolo, pero es algo muy importante porque. O hay que esperar tragedias para resolver un problema“.

Finalmente, Ranellucci sostuvo: “Tenemos muchos concejales que son oficialistas de la Provincia y obviamente pueden ayudar para que esto tenga una solución rápida. Es parte de la iniciativa del proyecto. La ruta 88 es importante, hoy se está poniendo mucho el foco en el Parque Industrial, hay muchos Concejales que van seguido, hay que trabajar juntos, y hacer algo concreto. Poner luces para mejorar el traslado de vecinos y trabajadores que hoy se sienten inseguros”, sentenció.