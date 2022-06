Aumentan el 40% la tarifa de los “techos amarillos”, pero los taxistas siguen disconformes

Finalmente, tal cual se esperaba, el Concejo Deliberante aprobó en comisión el aumento del 40% de taxis y remises, con el precio sugerido por el estudio de costo realizados por el Ejecutivo el cual determinó que la bajada de bandera pasará de $150 a $210 y la ficha de $10 a $14.

“Para nosotros el aumento es insuficiente porque al momento para nosotros la ficha tiene un costo de $17,36” aseguró a “el Retrato…” Miguel Rodríguez, Secretario General del Sindicato Marplatense de Peones de Taxis. Asimismo agregó: “el tema del GPS no se trató para nada, nosotros pedíamos la suspensión porque los montos son dispares, quedar en comodato, quedan cautivos. Pero parece que los problemas de la gente no les importa, solo quieren meter la basura bajo la alfombra“.

En esta línea, Rodríguez agregó: “yo soy una persona que nunca digo mentira, y le digo a la ciudadanía que esto no va a mejorar, al contrario, va a seguir igual porque nosotros queríamos la tarifa nocturna como incentivo para que la gente trabajará de noche, pero con este valor de la tarifa, no va a cambiar nada. Va a seguir todo igual de acá a diciembre, veremos después que pasa”.

Finalmente agregó: “llegó la hora que los titulares de los taxis se empiecen a aglutinar y a hablar sino están de acuerdo con lo que pidieron sus entidades hasta el día de hoy, porque hoy quedó en evidencia que no quieren ver la realidad, siempre meten la basura bajo la alfombra. La realidad es que hoy la ficha vale 17,36 entiendo que la gente no la puede pagar pero es la realidad que nos toca vivir, el único que estuvo acertado en lo que dijo fue el concejal Taccone (de Acción Marplatense) que les preguntó a los titulares dónde compraban las gomas, el aceite y los filtros han baratos, porque la verdad es que los precios que aprobó la Municipalidad son irrisorios, ningún ciudadano de Mar del Plata puede comprar una cubierta a ese precio, a no ser que sea usado“, sentenció.