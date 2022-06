Rucci habló de la causa contra Montoneros: “El kirchnerismo instaló un relato mentiroso”

La senadora provincial de Juntos, Claudia Rucci, e hija del referente sindical José Ignacio Rucci, una de las víctimas de la agrupación Montoneros que es investigada también por el atentado en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal durante la última dictadura militar, apuntó contra el kirchnerismo por instalar “un relato mentiroso”.

Las declaraciones de la senadora provincial se enmarcan en el reciente fallo de la Cámara Federal que ordenó reabrir una investigación para que se analicen las responsabilidades de la agrupación Montoneros en el atentado a una repartición de la Policía Federal que provocó la muerte de 24 personas y 60 heridos en julio de 1976.

En este sentido, fue que la senadora Rucci salió al cruce del kirchnerismo por haber “instalado un relato mentiroso de la historia de los años 70 y lo triste es que hay una generación de jóvenes que se la creyó”. “Aquellos chicos llamados la juventud maravillosa asesinaron, pusieron bombas, y no lo hicieron solamente contra el golpe militar sino que lo empezaron a hacer en plena democracia”, apuntó.

“Estas cosas producen dolor personal, y más allá de lo personal también un dolor por la Argentina. Porque el problema de estos chicos que ya no son tan chicos, llamados La Cámpora, es que se sienten que son la continuidad histórica. Cero arrepentimiento, objetividad o mea culpa. Y esto es peligroso”, advirtió la legisladora de Juntos.

Vale recordar, que los hechos ocurrieron el 2 de julio de 1976, cuando la organización Montoneros hizo detonar una bomba en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, ubicada en la calle Moreno 1431 de la Capital Federal.

La causa judicial que ahora deberá reabrir la jueza María Servini señala como responsables de esa agrupación a Mario Firmenich, Marcelo Kurlat, Horacio Verbitsky, Laura Sofovich, Miguel Ángel Lauletta, Norberto A. Habegger, Lila Victoria Pastoriza, entre otros.

“No sólo asesinaban a los militares, sino a empresarios, sindicalistas y civiles. En el caso que se ordenó a la jueza que reabriera la causa para ver si era de Lesa Humanidad, murió una enfermera que no tenía nada que ver. Si en algo no han fallado es en la batalla cultural”, sostuvo Rucci.

Sin embargo, la legisladora de la Tercera sección electoral reconoció que tiene “pocas esperanzas” de que la Justicia avance en la causa contra Manteneros. “Hace 10 años también la Corte le dijo al juez Lijo que tiene la causa de José Ignacio Rucci que no la cerrara y que se fijara si esto no era crimen de lesa humanidad”, recordó haciendo alusión a la parálisis de la causa de su padre.

“Pero hay una generación de jóvenes que tiene 25 años y vivió 16 años de kirchnrismo que creció con otro relato. Uno que hablaba de Cristina (Kirchner) como una abogada exitosa y multimillonaria, cuando en realidad es una usurera que se quedó con casas de los trabajadores, en la época de los militares. Hay un relato instalado mentirosa y es nuestra obligación blanquearlo”, concluyó la senadora Rucci.

Cómo viene la causa contra Montoneros

En 2006, la jueza federal María Servini rechazó una denuncia contra los presuntos autores del atentado contra el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal por entender que no era un crimen de lesa humanidad. El caso escaló a la Corte Suprema que confirmó ese criterio.

Sin embargo, a fin del año pasado un grupo organizaciones civiles y 400 abogados se presentaron en el juzgado para pedir la reapertura de la causa y solicitar que sea declarado imprescriptible. En ese contexto solicitaron llamados a indagatorias y capturas de los líderes de la organización que fue denunciada por asociación ilícita en el gobierno de María Estela Martínez de Perón.

Entre los firmantes estaban la Asociación Defensores de DDHH Latinoamericanos, la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo, la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, el Centro de Estudios Salta, y la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos, junto con centenares de letrados y víctimas de organizaciones terroristas.

La agrupación Montoneros volverá a ser investigada por crímenes de lesa humanidad.

La jueza rechazó in límine la petición porque consideró que la acción penal ya estaba prescripta. Vale aclarar que cuando se reabrieron las causas de lesa humanidad por los crímenes cometidos durante la dictadura cayeron las causas por los delitos concretados por Montoneros porque no habían sido desde el Estado. Tras esa decisión, las agrupaciones apelaron.

Ahora, los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia decidieron anular la resolución de la jueza para que dicte un nuevo fallo. “Entendemos que el temperamento atacado contiene vicios trascendentes que lo afectan como acto jurisdiccional válido. Conforme lo han sostenido los aquí recurrentes, el pronunciamiento no satisface los estándares de motivación exigidos por la ley”, dice el fallo al que deberá dar respuestas Servini.