Círculo y un a victoria que le permite seguir soñando

Era fundamental cortar la racha negativa, volver a hacerse fuerte de local y festejar en una semana en la que quedó por primera vez en la temporada en zona del descenso. Círculo lo entendió y salió a la cancha con mucha actitud, lo jugó con dientes apretados, aprovechó el momento de Imanol Enriquez que no dejó pasar su chance y defendió el triunfo para quedarse con un importante 1 a 0 sobre Villa Mitre de Bahía Blanca por la decimotercera fecha de la Zona Sur del Torneo Federal A.

Era importante ver cómo iba a responder Círculo con tantos cambios en la defensa, con una última línea nueva, sin varios de los habituales titulares. Por eso, se paró con cuatro para tener más equilibrio, pobló el mediocampo e hizo un estudio del juego. Villa Mitre tomó el control pero no inquietaba. Con el correr de los minutos se acomodó el local y empezó a encontrar espacios por la derecha. Avallay llegó al fondo y metió un centro que le quedó atrás a Enriquez, que cuando quiso peinar la tiró muy arriba. La respuesta fue clarísima para los bahienses, Tunessi recibió en la medialuna y antes de que bajara sacó una volea que exigió una gran respuesta de Pave para sacar por encima del travesaño.

El juego se hizo equilibrado, sin demasiadas situaciones, pero Círculo se hizo fuerte en el medio y se lo veía más firme. La derecha era siempre el lugar elegido y cuando sumó toques llegó al gol. Arrancó por izquierda y terminó, otra vez, por el otro lado con Avallay que entró al área y sacó un buscapié, la respuesta de Tavoliere fue débil y Benítez la peleó dos veces, en el tercer toque, desde el piso, tiró para atrás y ahí estaba Imanol Enriquez para empujar y abrir el marcador. El Papero ganó en confianza con la pelota, pero el “tricolor” ganó en profundidad y tuvo ocasiones para igualar. Leguizamón cerró con lo justo un centro de Hernández que tenía destino de “9”, Pave achicó rápido un mal control de Tunessi y Nungenser se quedó sin ángulo luego de que Del Grecco la bajara de cabeza por el medio. El primer paso estaba cumplido y los de D’Angelo se fueron en ventaja al descanso.

Villa Mitre salió más decidido al complemento, pero la primera llegada fue para Círculo, con un buen remate de Benítez en un tiro libre desde el costado, que el arquero sacó con los puños al córner. Mungo se la jugó, sumó un nuevo delantero y empezó a cargar el área. Pero se repitió en pelotazos que eran bien controlados por el local, y descuidó el medio donde el “papero” pudo sacar provecho en una buena ación que Benítez bajó de cabeza y Enriquez remató apenas alto. La visita empujaba y empujaba, tratando de meter la pelota para los tres hombres de ataque. En las alturas lastimó el equipo bahiense, primero con un anticipo de López que se fue ancho, y después en un córner que bajaron y Elordi, incómodo, la tiró por encima en una posición inmejorable.

írculo no podía tener la pelota y se dedicaba a aguantar. Villa Mitre mandó a la cancha a Formigo para desnivelar por la derecha y la pelota merodeaba el área de Pave. Por eso, D’Angelo intentó darle frescura con Ezequiel Straccia por Pérez que sentía el desgaste del partido. Y el Papero comenzó a defenderse con la pelota, acumuló pases y aceleró con Benítez que sacó un centro preciso para Enriquez que no pudo conectar de lleno la palomita que podía definir el partido. La visita no encontraba el lugar para filtrar y Círculo lo aguantó bien, firme, con personalidad, con autoridad, sabiendo la importancia de los tres puntos que lo sacaron de la zona del descenso y le devolvieron la sonrisa después de tres fechas.

Síntesis

Círculo Deportivo (1): Diego Pave; Lucas Verón, Cristian Saín, Matías Leguizamón y Bruno Vedda; Alejandro Avallay, Agustín Amato, Enzo Benítez y Nicolás Straccia; Raúl Pérez; Imanol Enriquez. DT: Norberto D’Angelo.

Cambios: PT 10′ Matías Maidana por N.Straccia; ST 30′ Ezequiel Straccia por Pérez y 39′ Diego Martínez y Nahuel Luna por Benítez y Enriquez.

Villa Mitre (Bahía Blanca) (0): Facundo Tavoliere; Fabián Dauwalder, Víctor Manchafico, Nicolás Del Grecco y Juan Elordi; Ricardo Tapia, Agustón Cocciarini, Enzo González y Antú Hernández; Maximiliano Tunessi y Alan Nungeser. DT: Carlos Mungo.

Cambios: ST 10′ Jonathan López por Cocciarini, 24′ Ramiro Formigo por Hernández y 39′ Facundo Mucignat por Elordi.

Goles: PT 26′ Enriquez (CD)

Incidencias: ST 48′ expulsado López (VM).

Árbitro: Matías Billione, de Córdoba.

Estadio: “Guillermo Trama”.

Fotos: Martín Angelini / Prensa Círculo