Martín y el Fin de Semana XXL: “Nos estamos preparando con mucho optimismo”

El próximo fin de semana largo será del viernes 17 de junio al lunes 20. La ciudad se prepara para recibir a turistas en medio de un desabastecimiento de gasoil que acecha al país.

El titular del Ente Municipal de Turismo, Bernardo Martin, en diálogo con “el Retrato…”, sostuvo: “nos estamos preparando con mucho optimismo, teniendo en cuenta como se viene funcionando este invierno, con el incremento de turismo que tuvimos durante todo el mes de mayo que fue récord en los últimos 7 años. Todo nos hace presagiar que vamos a tener un fin de semana largo espectacular, sobre todo porque hace mucho que no tenemos un fin de semana largo, lo cual genera muchas consultas y expectativas”

En relación al desabastecimiento del gasoil que está sufriendo Mar del Plata, Martin dijo: “es una preocupación de todos los argentinos, nos preocupa la dificultad para moverse de toda la gente y que la gente necesita certidumbres para venir. Yo vine ayer de Buenos Aires y no hay ningún tipo de problemas, o por lo menos no lo noté y yo uso gasoil. Acá en Mar del Plata no tuve problema para cargar. Creo que el problema todavía no nos está afectando pero esperemos que todo se solucione rápidamente“.

Si bien aún no hay certeza de que porcentaje de ocupación hotelera, Martín aseguró: “hay varios espectáculos y recitales programados. Pero nada fuera de lo que ya siempre es la oferta apabullante de Mar del Plata. Es la antesala a las vacaciones de invierno“, sentenció.