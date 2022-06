Fotomultas: ¿Cuánto costarán las infracciones y donde estarán las cámaras?

De manera legal, pero poco legítima, el Intendente Guillermo Montenegro aprovechó las modificaciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) para instalar el sistema de fotomultas en el Partido de General Pueyrredon. El tema ocupó toda la semana la agenda mediática por las acusaciones de la oposición respecto al contrato que el Ejecutivo realizó con la Universidad Nacional de San Martín.

“El convenio que tenemos firmado con la Universidad prevé la instalación de 240 dispositivos, que son de dos maneras distintas, tenemos los cinemómetros que miden la velocidad y detectan las infracciones por exceso de velocidad, y tenemos los que se denominan semafóricos que detectan el cruce de semáforo en rojo y la invasión de la senda peatonal” explicó el Secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti en diálogo con “el Retrato…”.

En esta línea agregó: “En el primer año de desarrollo del convenio, en la primera etaopa, se van a instalar 50 de aquí a que esté listo el sistema, con la puesta a punto, de aquí a dentro de 60 a 90 días”. En relación a la selección de los lugares donde se instalarán los dispositivos, según explicó el funcionario, “está basada en las esquinas donde se registran mayor siniestralidad en el Partido de General Pueyrredon. El observatorio municipal de Seguridad Vial que tenemos, que maneja estadísticas proporcionada por diferentes organismos en materia de seguridad vial, elaborar todos los años un informe y utilizamos aquellas esquinas y ubicaciones donde tuvimos que lamentar lesiones muy graves, pero como los dispositivos funcionan de una manera sistémica, no como dispositivos aislados, muchas veces vamos a encontrar una avenida, con 4 o 5 dispositivos encadenados que detectan las mismas infracciones”.

Asimismo, sostuvo: “Las indicaciones exactas las vamos a publicar ante que el sistema comience a funcionar, pero no van a sorprender a nadie, van a ser dos o tres indicaciones costeras donde hubo inconvenientes como Alem y la costa, Falucho y la costa, donde tuvimos que lamentar siniestros, tenemos ubicaciones sobre la Avenida Juan B. Justo, Avenida Luro pasando Alió, en Independencia y dos o tres ubicaciones puntuales. Están distribuidos en todo el Partido de General Pueyrredon y vamos a publicar el listado con todas las ubicaciones en un mapa en la web antes que comience a funcionar. Por Ley, además, es obligatorio señalar los dispositivos que detectan la velocidad, no así los dispositivos semafóricos, porque no hace falta advertir que un semáforo en rojo no debe ser pasado, en cambio el exceso de velocidad está indicado porque se debe indicar cuál es la velocidad máxima y el cartel que advierte el dispositivo”:

¿Cuál será el precio de las infracciones?

“Los dispositivos, lo único que hacen es medir la infracción. Todo el sistema de las sanciones es el mismo que existe en toda la Provincia de Buenos Aires”, explicó Bonifatti. Las infracciones que se determinarán son la violación de la de velocidad máxima permitida, el cruce de semáforo en rojo y la invasión de línea de frenado y de la senda peatonal. Los cosos de las multas están determinados en la Ley 13.927 y el decreto reglamentario de dicha ley (N° 523/09) que fija los valores de las multas que están asignadas según las Unidades Fijas (UF) determinado por el precio de la nafta de mayor calidad que marca el Automóvil Club Argentino de la sede de La Plata. Hoy el precio de cada UF es de $123,40

ENTONCES, CUÁNTO VALDRÁ CADA MULTA ?

-El cruzar un semáforo varía entre 100 a 300 UF, por lo que el precio es entre $37.020 a $123.400

– El exceso de los límites de velocidad cuesta entre 150 a 1000 UF, es decir, entre $18.510 a $123.400.

– La invasión de la línea de frenado o de la senda peatonal se cobra de 50 a 100 UF, entonces costará entre $6.170 y $12.340.

Cabe destacar que, con la inflación que se vive en el país, el valor de la UF se actualiza cada dos meses. Por lo que esos precios, que se actualizan automáticamente, serán otros cuando las fotomultas ya están implementadas en el Partido de General Pueyrredon.

“Esto no es un problema particular de Mar del Plata. En el mundo hay una corriente desde hace muchos años que trabaja en seguridad vial, y plantea que el problema de la seguridad vial se debe abordar desde tres ejes, el primero en educación, el segundo con operativos de control permanente, y el tercero es que las sanciones sean lo suficientemente importantes económicamente para que la gente las respete. Estadísticamente muestran que los países que endurecieron las sanciones y aumentaron los controles, además de tener un sistema de educación vial vigente, son los que lidian mejor con este problema. Este problema en la seguridad vial no es patrimonio de los marplatenses, sino del ser humano”.

El Convenio con la Universidad de San Martín y un sin fin de críticas de la oposición

Consultado por las críticas de la oposición por no usar ninguna Universidad local, Bonifatti sostuvo: “Hay varias cosas para aclarar en este punto, primero que la UNSAM es una Universidad que tiene carreras de Seguridad Vial, Ingeniería Vial, un Instituto de seguridad vial y un observatorio. Es una Universidad que ya tiene por lo menos 20 convenios con otras ciudades de la Provincia de Buenos Aires y varias provincias del país. Por lo tanto son profesionales y tienen la experiencia para realizarlo. La Universidad Nacional de Mar del Plata no tiene ninguna de esas carreras, ni observatorio, ni ningún convenio desarrollado con nadie porque no tienen la experiencia”

“Por el otro lado, uno se queda tranquilo porque estamos hablando de una Universidad Pública, de un Estado Municipal, ahí tenemos con mucha claridad la certeza que el argumento de la oposición es absurdo, no tiene sentido porque intervienen la Provincia de Buenos Aires, el Municipio y la UNSAM. Pensemos que cuando se reparten el producido de las multas, estos tres organismos públicos son parte, por lo cual me parece una mirada falaz”, agregó Bonifatti.

En relación a la terciarización que hará del servicio la UNSAM, el Secretario de Gobierno explicó: “la Universidad tiene una fundación, como muchas Universidades, igual que la de Mar del Plata. Muchas de las cosas que disputan en la universidad se hacen a través de la Fundación,que es con la que tenemos relación nosotros con la Universidad y la Fundación. Ahora, si hay algún inconveniente el responsable es la Universidad porque es la que presta el servicio. No olvidemos que esto es un servicio, lo que significa que tenemos educación vial, programas de seguridad vial y el servicio de instalación, detección de infracciones, procesamiento, que desarrolla la Universidad. Los demás cuestionamientos no deberían existir, sobre todo porque somos tres Estados parte de este convenio”

“Que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires lo maneja Kicillof, y la UNSAM tiene una tendencia distinta a nosotros, no es tan relevante como que es el Estado Provincial, el Municipal, y una Universidad Pública Nacional. Creo que a veces se repitan cosas demasiado sin sentido hasta que alguien se la cree,y en este caso es un absurdo”, sentenció Bonifatti